Covid no ha disparado bajas en padrón del IPE

octubre 3, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, dijo que la pandemia no ha tenido una repercusión importante en las bajas del padrón de pensionados.

Sostuvo que el número de defunciones se ha mantenido en el promedio habitual de otros años que es alrededor de mil bajas.

“Traemos un promedio mensual y anual por fallecimiento, no se alteró por covid, no hubo repercusión importante, se ha mantenido las bajas habituales (…) andamos en un promedio anual de un poco más de mil bajas, se mueve, pero como también damos se alta se equilibra. No hubo un incremento por el covid”, dijo.

Por último, reiteró que en los últimos meses se han recuperado las cuentas pendientes con diferentes instituciones lo que ha permitido recuperar y aumentar prestaciones como préstamos para los derechohabientes.