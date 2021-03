Covid sigue generando crisis

marzo 4, 2021

Regina Montes/El Demócrata. El empresario capitalino y precandidato a la alcaldía por el PRI, David Velasco Chedraui, afirmó que la pandemia por el Covid-19 ha generado una severa crisis, el aumento de carencias, desempleo e inseguridad en Xalapa además de que hay colonias en donde la gente está viviendo en extrema pobreza.

Por ello, consideró que urge una estrategia y un plan de trabajo coordinado entre autoridades e iniciativa privada.

“Hay colonias de Xalapa en donde la gente está viviendo en extrema pobreza, como El Naranjal, El Moral, la 21 de marzo, Culturas mexicanas y muchas otras en donde existen muchísimas necesidades y problemas”, dijo.

Explicó que por la experiencia que posee en el servicio público y en la iniciativa privada, ha insistido en la importancia de una estrategia adecuada para detonar el desarrollo económico y generar empleos, porque los negocios siguen cerrando, provocando esta ola de desempleo.

“Me he encontrado con mucha gente que busca un espacio de trabajo. Licenciado David, deme chamba de lo que sea, no me importa, porque necesito llevar algo de dinero a mi casa, me dicen. Esto se está agravando y urgen las medidas adecuadas para contener esta problemática social”.

Remarcó que sólo con el esfuerzo de todos los xalapeños se podrá salir adelante de esta crisis sanitaria y económica que se vive en la ciudad.

“No debemos confiarnos. La pandemia aún no termina. Debemos seguir manteniendo las precauciones y adaptarnos a la nueva normalidad con creatividad, para ayudar a quienes más lo necesitan”, añadió.