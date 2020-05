Coyote contra correcaminos en la vida real. Esto es lo que pasa #Video

Estados Unidos/Planeta Curioso. En Planeta Curioso hemos leído algunas mentiras que nos han contado los dibujos animados. Entre ellos, que los correcaminos son más veloces que los coyotes. ¿Alguna vez has visto a un coyote persiguiendo a un correcaminos? Bueno, hoy es la primera vez que veo uno, y es gracias a este video.

El video fue grabado en el Parque Santa Cruz River de Tucson, Arizona. El Michael Thomas lo publicó en twitter, desatando un sinfín de reacciones.

El coyote puede correr hasta 69 km/h mientras que el correcaminos corre a unos 32 km/h, aunque se dice que pude llegar a los 42km/h; en definitva no es más veloz que el coyote. En este persecución perdió la batalla, recordando a los dibujos animados.

OMG coyote vs roadrunner is real and it’s happening right now y’all!!! #Tucson pic.twitter.com/a64qEbcCdv