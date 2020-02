CR7 lanzó cómic donde se convierte en superhéroe

Italia/Récord. El futbolista Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid y de la selección portuguesa, enrolado ahora al Juventus italiano, se convierte en superhéroe en el cómic ‘Striker Force 7’, que este martes publica en España la editorial Destino.

El cómic, que tendrá asimismo una serie animada, saca al astro portugués del terreno de juego y lo convierte en la ficción en uno de los superhéroes de la agencia internacional ‘Striker Force 7’, dedicada a asegurar la paz en el mundo.

De este modo, Cristiano Ronaldo utiliza su imagen para fomentar la lectura entre los más pequeños y para fomentar la cohesión global aprovechando su influencia sobre los millones de seguidores que tiene en todo el mundo, destacó la editorial.

«De la misma manera que el futbol conecta culturas y personas de todo el mundo, creo que los grandes personajes animados y héroes pueden hacer lo mismo y es por eso que estoy emocionado de unir estas pasiones del futbol y los superhéroes a través de este proyecto y compartirlo con mis ‘fans'», dijo el goleador portugués en un comunicado.

Cristiano Ronaldo también está produciendo junto al estudio Graphic India y la empresa VMS Communications una serie animada que se estrenará en India y a través de Facebook Watch.

«CR7 es también un superhéroe en la vida real para toda una generación y esta nueva serie reunirá a un equipo local de personajes que son representativos de la diversidad de sus millones de admiradores», explicó Sharad Devarajan, cofundador del estudio de animación.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw