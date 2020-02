Crea su propio celular retro con dial giratorio que solo sirve para hacer llamadas

febrero 14, 2020

Estados Unidos/infobae. “En un mundo de personas hiperconectadas que usan teléfonos que no controlan o comprenden del todo, quería algo que fuera completamente mío, personal y absolutamente táctil, y que a la vez que me diera una excusa para no enviar mensajes de texto”. Con esa premisa en mente, la ingeniera Justine Haupt se dispuso a inventar un móvil con disco giratorio.

Este particular celular también tiene algunos botones dedicados para guardar los números de los contacto favoritos, y marcarlos rápidamente. A su vez, incluye unas luces LED que muestran el nivel de batería que dispone el equipo así como la intensidad de la señal recibida.

Haupt se desempeña como ingeniera de instrumentación astronómica en el Brookhaven National Laboratory, en Nueva York y participa de la construcción de telescopios y otros proyectos para la NASA, según explicó en una entrevista con Wired.

En su blog, Justine Haupt muestra cómo surgió esta idea y cómo la llevó a cabo. Según contó, construyó el equipo utilizando una placa de Arduino, una antena con conector SMA. Aclara que la recepción es excelente y que si así lo desea puede agregar una antena direccional. También utilizó una pantalla de tinta electrónica y un transistor Adafruit Fona 3G. Para prender o apagar el teléfono se usa un interruptor que está a un costado.

Foto: Web

Según Haupt es un teléfono táctil porque, si bien no tiene un display de esas características, cuenta con botones físicos de marcado rápido, tal como se mencionó antes. Ahí está su punto “táctil”. Por otra parte, la ingeniera destaca que, a su parecer, es un equipo mucho más funcional que los smartphones más modernos para comunicarse.

“Si quiero llamar a mi esposo, puedo hacerlo presionando una sola tecla física dedicada que con su número. No hay menúes. El punto no es usar el dial giratorio cada vez que quiero hacer una llamada, lo que sería agotador para el uso diario. Las personas a las que llamo con mayor frecuencia se almacenan, y si tengo que marcar un nuevo número o hacer algo como ajustar el volumen, entonces puedo usar el dial giratorio”, menciona en su blog.

Haupt explica que hizo este dispositivo con la intención de que sea su teléfono primario. No se trata sólo de un concepto, sino de algo concreto. Para ella este celular es más práctico que muchos otros smartphones: por un lado es pequeño y compacto (cabe en un bolsillo), tiene una antena con una muy buena recepción, es muy sencillo de operar y la batería dura casi 24 horas.