Crean cubrebocas para cuidarse… ¡y seguir con la fiesta!

Medio Tiempo. Desde que el Covid-19 se extendió desde Wuhan, China, a todo el mundo, miles de empresarios y artistas han creado diferentes tipos de cubrebocas para resguardar su salud y de sus clientes, pues estos se han convertido en el accesorio esencial del día a día.

En el mercado, sobre todo en tiendas en línea, existen cubrebocas con diseños únicos, originales y disparatados, es el caso de ‘Mixer Mask’, que está hecho de plástico y cuenta con un espacio para poder llenarlo de cerveza o de cualquier otra bebida, y disfrutarla mientras te proteges.

‘Mixer Mask’ es parte del proyecto ‘Unnecessary Inventions’ (Invenciones innecesarias), creado por el diseñador Matt Benedetto, quien, desde hace unos años, se ha dedicado a inventar productos para problemas que no existen, es decir, cosas que no siempre son del todo útiles, pero que sí muy ingeniosas.

Matt ha comentado en su página y redes sociales, que estos productos son una sátira de las cosas que la gente compra por televisión o internet, y que no siempre son fundamentales.

«El proyecto explora la creatividad y se burla de los productos reales que las personas realmente comprarán en línea; cada creación se presenta como si se tratara de una campaña de marketing real, todo esto para un producto que no puedes tener en tus manos», ha comentado el diseñador. Pese a que asegura que sus inventos no son puestos a la venta, algunos sí han llegado al mercado con mucho éxito.

Su último invento fue lanzado el pasado 22 de mayo, y de inmediato se viralizó en las redes sociales, pues en él, los usuarios encontraron una forma de disfrutar de la fiesta, o beber su bebida favorita, y al mismo tiempo cuidarse de cualquier contagio. Tristemente, por ahora no está a la venta, aunque debido a la demanda de los internautas, sí podría ser lanzado próximamente.

My newest invention, the Mixer Mask, is the scientifically safest way to enjoy your favorite beverage this long holiday weekend. pic.twitter.com/HBTC1oSpRj