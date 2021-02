Crece demanda de atención en Línea Violeta en más del 200 por ciento

febrero 15, 2021

Regina Montes/Xalapa. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Yadira Hidalgo González, reveló que, en la última semana de enero, del 25 al 31 de enero, la Línea Violeta registró un incremento del 267 por ciento en las atenciones a usuarias de primera vez víctimas de violencia de género respecto a la misma semana de 2020.Y es, registraron 32 llamada y el 74 por ciento de las llamadas son de primera vez, de las cuales el 71 por ciento reportan violencia de género contra las mujeres.

“Se observa un aumento del 267 por ciento de llamadas relacionadas a víctimas de violencia de género contra las mujeres, respecto al año pasado, o sea qué nos quiere decir, que Línea Violeta está sirviendo en este momento de línea de contención, es una parte del instituto que está trabajando muy fuerte.

El 43 por ciento de las llamadas son de Xalapa, el 50 por ciento de otro municipio y el 7 por ciento de otros estados”, abundó.Aunado a ello, explicó que de marzo a enero de 2021, hubo una disminución del 23 por ciento del consumo de bebidas alcohólicas como detonantes durante las agresiones en contra de las mujeres.

“De manera global, desde marzo 2020 a enero 2021 que ha existido una disminución del 23 por ciento del consumo de alcohol como detonante durante las agresiones en contra de víctimas de violencia de género”, dijo.

Explicó que, si bien hay una disminución, eso no quiere decir que no se den, dado que hay gente que no necesita estar alcoholizada para golpear.“Pero aquellas que sí lo necesitan, han bajado un 23 por ciento, eso es a nivel global”, dijo la funcionaria municipal.

Además, explicó que, en el departamento de atención a la violencia, del Instituto Municipal de las Mujeres, se registraron 51 atenciones en la última semana de enero. “El 30 por ciento son mujeres en situación de violencia que asisten por primera vez al instituto y el resto, el 70 por ciento de las atenciones que se dieron esta semana corresponden a atenciones consecutivas; es decir, a mujeres que ya vienen aquí porque vienen a ver alguna situación de seguimiento a sus casos”, refirió.

Expuso que el 93 por ciento de las mujeres que atienden son usuarias que residen en Xalapa y el 7 por ciento, visita de otro municipio.