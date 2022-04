Crece población infantil con autismo en Veracruz

abril 3, 2022

Juan David Castilla/Veracruz.- La población de niñas y niños con autismo ha crecido durante los últimos años en el estado de Veracruz y el país.

Así lo reveló el psicólogo especialista en el síndrome de espectro autista, Nahum Sánchez Viveros, quien añadió que en la República Mexicana no hay estudios que permitan conocer cuántas personas presentan dicha condición.

“No hay estudios, no hay estadísticas. Se hizo un estudio hace algunos años en Guanajuato que vinieron unas personas norteamericanas a hacerlo y se hablaba de uno por cada 64, pero en Estados Unidos ya hablan de uno por cada 40. Lo que sí puedo asegurar es que desde que yo empecé en esto a la fecha sí he visto un incremento en lo cotidiano, voy a la tienda y me encuentro a niños con autismo, voy a la escuela de mi hija veo niños con autismo”, expresó.

El médico consideró que muchas personas han sido diagnosticadas con la mencionada condición y que han recibido tratamiento en instituciones privadas.

“Hay más personas con autismo, diagnosticados y no diagnosticados. Hace algunos años conocí a una persona, se casó, creció, acaba de tener a su bebé hace tres años y ahorita el niño tiene todas las características de diagnóstico”, agregó Sánchez Viveros.

Recordó que la Ley 669 para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Veracruz ordena la existencia de un Centro de Autismo, suscrita al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social (Crisver).

Sin embargo, en la actualidad, solo se cuenta con una subdirección con el mínimo de personal para la atención de la población con autismo.

El 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, en busca de una sociedad inclusiva que acepta, conoce y respeta a las personas con esta condición.