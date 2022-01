Crecen las rivalidades luchísticas después de «Talión»

enero 17, 2022

Fernando Hernández/Xalapa. Las rivalidades se encienden más durante las funciones de El Soberano Lucha Libre. Ahora, en alianza con el grupo The Royal Family, las batallas acabaron con piques que, en diferentes vertientes, tienen posibilidades de acabar en combates con apuestas de por medio.

LAS DINASTÍAS QUIEREN TODO POR EL TODO

La afición que acudió a la Arena Xalapa reconoció el esfuerzo de Rey Pantera Júnior e Hijo de Rey Pantera y As del Espacio junto a Caballero Negro Júnior. Su lucha fue premiada con dinero.

Y cómo no iba a suceder eso, si no sólo aplicaron sus respectivas técnicas, sino que cuando todo detonó, literalmente, se dieron hasta con todo lo que encontraron. No fue necesario ponerle etiqueta de “extrema”, ya que sacaron sillas y lámparas para castigarse.

Incluso, As del Espacio acabó con fractura en el dedo anular de la mano derecha y la adrenalina impidió contenerse, porque siguió castigando a Los Panteras.

El duelo finalizó en empate, porque los cuatro gladiadores quedaron abajo del cuadrilátero durante la cuenta de 20 segundos que hizo el “Tigre Toño”. Pero no todo quedó ahí, porque del vestidor salió As del Espacio Júnior a respaldar a su papá y del otro lado apareció Guerrero Lee y ayudar a sus primos.

Los retos no se hicieron esperar para una multitudinaria batalla de apuestas por cabelleras y máscaras.

EL CAMINO AL INFIERNO FUE EXTREMO

Sillas. Lámparas. Fuego. Charolas. Tablas. Artefactos diversos. Y la lucha no estaba catalogada como extrema. La campal, en “camino al infierno” que protagonizaron Deimoz Da Silva, Soberbia, Lazer, King Lobo y Samurái Júnior estuvo altamente revolucionada.

Las cosas encendieron a los aficionados, que tomaron diferentes partidos apoyando a su respectivo favorito.

Al final no hubo ganador, ya que se dio empate entre Deimoz y Soberbia, al rendir al mismo tiempo a Samurái Júnior y King Lobo, respectivamente.

El cordobés se encendió y retó al lobezno a un mano a mano, y de pasó desafío al “demonio” canadiense a subirse a combatir con el torso desnudo en una batalla de este tipo.

A lo que Deimoz reaccionó aceptando el reto y dejando en claro que cuando estos jóvenes apenas nacían, él ya hacía lucha extrema en el viejo Club Apolo.

DISCÍPULO 13 SIGUE CRECIENDO

La joven promesa de El Soberano Lucha Libre sigue subiendo a pesar de ser el más delgado y bajito de estatura. Pero su valentía no se achicó y enfrentó con calidad a rivales de mayor tonelaje.

Y aunque la lucha se definió por la descalificación de Guerrero Lee por el foul a As del Espacio Júnior, el juvenil no desentonó al ir además contra Dragón de Oro y Epidemia Júnior, teniendo como aliado también al Emperador.

Guerrero Lee y Epidemia Júnior desafiaron a As del Espacio Júnior por el cinturón que ostenta, porque subrayaron que no lo merece.

LOS HARO QUIEREN MÁSCARA DE SAYFER

Sayfer Segundo volvió a abusar de su rudeza, y estuvo muy cerca de lastimar severamente a Príncipe Lobo por segunda función consecutiva.

En la anterior ocasión casi le zafa el hombre, y en la reciente presentación en la Arena Xalapa el rudo quiso aplicar un martinete, ante la mirada atónita de los técnicos Bersek y Kitana, que estaban siendo controlados por El Tragedias y Black Queen.

Con el juez distraído, no se dio cuenta de la milagrosa aparición del Dragón Infernal para rescatar a su sobrino nuevamente e impedir un desastre. Ante la distracción, Príncipe Lobo fouleó a Sayfer, para ponerlo espaldas planas. “El Moñitos” volteó para ver el movimiento y avalar, con la cuenta de tres, para darle la victoria a los científicos.

REY MILÁN Y CANCERBERO, CON GRAVES PROBLEMAS

Si de traiciones se habla, lo de Rey Milán y Cancerbero está rodeado de éstas. Comandante Primero le da la espalda a su compañero, pero con la ayuda del Discípulo 13, que salió al rescate, Rey Milán salió con el brazo en alto, a pesar de la presión ejercida por Cancerbero y Comandante Segundo.

El coatepecano aseguró que acabará con la carrera del “perro de tres cabezas”, que se ha encargado de aplicar bullying a gladiadores de menor talla.