Credenciales para votar vigencia 2019 o 2020 seguirán activas hasta el 6 de junio

enero 15, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa. Será el próximo 10 enero cuando venza el plaza para la solicitud de credencial de elector a jóvenes que cumplan o estén por cumplir 18 años, así como para cambios de domicilio, aseveró el consejero presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez.

El funcionario electoral también informó que las credenciales con vigencia 2019-2020 podrán seguirse utilizando como identificación oficial, así como poder ejercer el voto en casilla el domingo 6 de junio, cuando se elegirán diputados locales, diputados federales y presidentes municipales.

“Tenemos plazos que son perentorios, no se van a prorrogar y es importante que la ciudadanía conozca para que actúe, el próximo 10 de febrero se cierra el plazo para algunos trámites de credencial de votar, quien tenga que inscribirse por primera vez porque ya cumplió 18 años o los cumpla al 6 de junio ya tendría que estar tramitando su credencial para votar”.

Lo mismo ocurre para aquellos ciudadanos que cambiaron de domicilio pues deben comunicarlo al INE pues el 10 vence el plazo, sin embargo, en el tema de la vigencia de las credenciales de elector el 31 de diciembre 2019 y otras el 31 diciembre de 2020, el Consejo General del INE emitió dos acuerdos donde amplía la vigencia de dichas credenciales.

Lo que significa que tendrán vigencia hasta el 6 de junio para votar y para identificarse ante dependencias, instituciones bancarias y comerciales, por lo que no podrán ser rechazadas.

“Entendemos que habrá algunas empresas que no las reciban, se sensibilizará, la vigencia de la credencial no la determina un banco, con el respeto que me merecen los bancos, la vigencia de la credencial de votar la determina el Instituto Nacional Electoral pues está facultado para ello”.

En ese sentido, indicó que será hasta después del 6 de junio, para que se renueven dichas credenciales.

Asimismo, señaló que en el tema de las credenciales que están dañadas o extraviadas se podrán reponer a partir del 10 de febrero, con la condición de no hacer correcciones o modificaciones a sus datos.