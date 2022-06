Crimen organizado se ha apoderado del gobierno: Obispo de Veracruz

junio 26, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- Tras los hechos de violencia que se han registrado en el país, en el crimen ha alcanzado hasta a integrantes de la comunidad clerical y se se cometen crímenes hasta dentro de las iglesias, el Obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch, consideró que el crimen organizado se ha apoderado del gobierno.

Señaló que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal y los gobiernos estatales no ha dado resultado para controlar los crímenes, la inseguridad y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

“Vemos que no está funcionando tal como es (la estrategia de seguridad) no hay un estado de derecho en ciertos lugares de la república en donde el crimen organizado prácticamente se ha apoderado del gobierno y que no s está afrontando esa situación”, dijo

En tanto a los asesinatos de dos padres jesuitas en Chihuahua, el obispo señaló que la iglesia no busca venganza, pero sí justicia y que se esclarezcan los hechos.

“La Iglesia nunca estará a favor de ningún tipo de venganza y sí de esclarecimiento y sí buscar que haya estado de derecho en todos los lugares de la República, que no estén dominados por grupos delictivos, sino que el gobierno tenga que poner para que exista el estado de derecho. Sobretodo que la población esté más protegida y no esté sometida al crimen organizado”, concluyó.