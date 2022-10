Criptomonedas y metaverso el futuro de los negocios y la economía mundial: Dr. Oswaldo Reyes￼

octubre 26, 2022

El bitcoin en este momento es la moneda de capitalización más grande del planeta, con un trillón de dólares, la capitalización total que tiene hoy en día. Esta moneda va a ser usada para cualquier tipo de negocio o pago de servicios, como ir al cine o comprar zapatos, debido a que el trueque de criptomonedas es. más fácil más barato y sin fiscalización, aseguro el Dr. Oswaldo Reyes participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con el tema la fuerza de las criptomonedas en el arte.

En entrevista para almomento.mx, señalo que estamos en una crisis económica y nos indica que Europa entra en recesión. Ahí es cuando las monedas descentralizadas van a tener un papel muy importante porque la gente va a voltear otra vez a resguardar dinero en las cripto.

Refirió que el recién nombrado primer ministro de Inglaterra, Rishi Sunak señaló que buscará levantar las finanzas de su país con el resto de Europa impulsando las criptomonedas.

En ese sentido, señaló que existen más de 100 millones de estadounidenses que tienen criptomonedas.

Indicó que en 2022 veremos una variación, a lo mejor no tan fuerte como en 2020, pero 2023 habrá crecimientos importantes. Las criptomonedas no dependen la de decisión de ninguna autoridad para que se les ponga el precio o un rango de tipo cambiario como el peso, la libra y el dólar.

Las criptomonedas, dijo, dependen de la oferta y la demanda. Cada minuto entran a la cartera de alguien nuevos bitcoins. En este momento son activos financieros digitales.

Señaló que hay mucha desinformación, las criptomonedas son un buen lugar para invertir. El primer país del mundo que crea criptomoneda es Estados Unidos, el segundo es China.

Indicó que es un buen negocio, en las empresas mineras están trabajando 24/7. Las criptomonedas se crean con equipos que anteriormente eran de gaming, con los que se juega, hoy es una industria de tal tamaño que en China hay industria trabajando para crear máquinas de minado de criptomonedas, que son unas máquinas que son un servidor pequeño de una empresa como en las que todos trabajamos y ese servidor sirve para hacer criptomonedas.

En México, dijo, están reguladas las actividades de las personas que operan con criptomonedas bajo las disposiciones de la ley fintech. Y eso da una ventaja ante la operación legal.

Si tienes una moneda mundial, como la criptomineda, no tiene nacionalidad, no tiene dueño, no hay alguien que esté tomando decisiones atrás porque es descentralizada, tiene fortaleza.

No deberíamos de hablar de un discurso, si no de que estés convencido de que no puedes soportar más la economía como tal. Además, cambiaron las condiciones de consumo, hoy no es lo mismo que se compra para un hogar que los niveles que se tenían antes de la pandemia.

Todos sabemos que los bancos pueden quebrar en cualquier momento, son poco confiables porque si eso para cómo recuperas tu dinero. Por lo tanto, es más confiable la criptomoneda porque esa la resguardo en mi billetera electrónica y de ahí no me la quita nadie, no la autoridad, salvo que comenta un delito.

Las cripto son el futuro y en unos años tendremos otras monedas que sean muy potentes.

Manifestó que la pandemia dio muchas ventajas en ciertas cosas, claro que sabemos que empresas quebraron y desgraciadamente mucha gente se quedó sin trabajo, pero, por otro lado, hubo una revolución inédita que nadie visualizaba y llegan ciertas plataformas de comunicación entre personas.

En el tema del bitcoin, dijo, ha llegado hasta más de 66 000 dólares, rompiendo récords de nuevo precio en la historia desde el 3 de enero del 2009 donde nació a luz el primer bitcoin. “Creo en el hecho de que toda la tecnología tuviese que hacerse uso de ella a su máxima expresión, el crecimiento viene muy fuerte en el 2017, pues el encierro provoco que toda la información la tuviéramos a la mano, en mi caso como yo conozco sobre el mundo de los negocios o lo financiero en el despacho, pues muchos empresarios han manejado sus finanzas o invertir en las criptomonedas blockchain y pues nosotros empezamos a especializarnos en eso.

“Más que nada es que operan y cuentan como un banco, pero la función es muy parecida, es como un banco. Tienes una plataforma, donde estas empresas que están en línea, puedes comprar criptomonedas, igualmente, así como compras y la vendes con las utilidades o los cambios que vas haciendo descrito en todo lo que estás trasladando, ya sea tu cuenta bancaria o una tarjeta de débito y a través de eso lo vas haciendo visible”, agregó.

En ese sentido, manifestó que ya no hay pretexto para apostar por el metaverso porque primero son gratis y segundo, hay que conocerlo. En México y América Latina estamos peleando para aceptar el metaverso, cuando en Europa y Estados Unidos ya no solo las aceptan, los niños se están educando en metaverso.

Indicó que para el 2030 en el metaverso será una de las principales formas de comunicación y de hacer negocios. ·Nuestros avatares podrán tener reuniones de trabajo o conversaciones sin que nosotros estemos presentes. Además en ese metaverso, nuestros personajes podrán comprar zapatos y ropa de marca para lucir en ese mundo, además del que ya existe que un avatar pueda disfrutar de su cajita feliz, como si nosotros lo estuviéramos disfrutando, pero todo es en el mundo virtual”.

Indicó que actualmente hay 300 metatarsos funcionando y existen más de mil en proceso de desarrollo.

Puso como ejemplo el caso de los países como Inglaterra, Seul y Dubai que ya están desarrollando un metaverso para que las personas puedan visitar esospaísessin tener que viajar a ello.

Lo mismo sucede con los metaverso creados par hacer ejercicio o escalar montañas como el Everest, con todos los riesgos que implica.

El Dr. Oswaldo Reyes participará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 27 de octubre a las 13:00 horas con Marcas en el Metaverso.