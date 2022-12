Crisis en Perú será abordada con Biden en reunión en Palacio Nacional, confirma AMLO

diciembre 22, 2022



Carlos Guzmán | Enviado, Chetumal.- Reiterando que ya está en México la esposa del depuesto presidente del Perú, Pedro Castillo, este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les dio la bienvenida.

En este marco, el primer mandatario mexicano sostuvo que este golpe de Estado fue parte del conservadurismo peruano, como sucede en México, donde, dijo, las oligarquías están acostumbrados a robar y a saquear a los pueblos.

A estos, agregó, cuando una gente del pueblo llega al poder “le hacen la vida imposible como aquí lo estamos padeciendo, pero aquí el pueblo es consciente y no permiten, ya que una oligarquía siga saqueando al pueblo, aquí manda el pueblo no la oligarquía, no los que se sentían los dueños de México y se han agrupado con sus medios, voceros, haciendo campaña en contra”, subrayó.

Dijo que contrario a México, en Perú los fríos oligarcas tienen el control absoluto de los medios de información, poniendo como la hemolinfa uno de los líderes de opinión de esa nación, quien abiertamente llamó “analfabeto” al expresidente de aquella nación hoy preso.

Al respecto, también hizo una crítica al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, que ayer al recibir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, twitteó un mensaje dándole la bienvenida a América, “¿qué pasó?, América somos todos los países, lo que no me gustó fueron los moditos de bienvenido a América, no, es bienvenido a los Estados Unidos, no a América”.

Al respecto, reiteró que aparte de la situación del Perú, la reiterada el crear una región económica con toda América, que el T-MEC se amplíe a toda América, lo que sin duda la hará la región más importante del mundo para que no haya desequilibrios económicos, no queremos que siga creciendo Asia y luego este desequilibrio se quiera evitar con el uso de la fuerza”.

El segundo es que se inicie un programa de apoyo a los pobres de América y el Caribe, porque desde hace medio siglo no hay un plan para apoyar a países pobres de esta región, el último fue el del presidente John F Kennedy. Esto ahora que la gente no se vea obligada a emigrar.

Y lo tercero, es que ya no haya injerencismo como en Perú, aunque haya sospecha de que Estados Unidos no cuida las formas como sucedió con la embajadora de Estados Unidos en el Perú, que tras derrocar a Pedro Castillo, se entrevistó con la nueva presidenta, no queremos el injerencismo, tratarnos mejor como aliados en todos los países de América. Esto también pasa por una renovación de la Organización de Estados Americanos, que hoy está convertida en una instancia al servicio de los poderes hegemónicos y ahora no apoya a la gente.

También criticó que la propia OEA haya dado la espalda a Pedro Castillo cuando él mismo buscó las instancias legales “la mayoría del pueblo no quiere al actual Congreso, que se mantiene en que se convoque lo antes posible a elecciones y que el pueblo decida, pero si la oligarquía tiene el control de los medios se dirá que esto no se puede (….) duden que yo no estoy tomado en cuenta el Golpe De Estado, pero (Castillo) no saco al Ejército, fue el Congreso y la actual presidenta”, reiteró.

Finalmente, recriminó a Mario Vargas Llosa por ahora aliarse al expresidente Alberto Fujimori, a quien le recomendó leer su propio libro “Como pez en el agua”, donde él denunciaba lo que ahora apoya. Sostuvo.