Crisis en universidades públicas se duplicarían si no reciben apoyo de la federación

octubre 15, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Se debe definir la ruta o estrategia para resolver los problemas serios que enfrentan varias universidades públicas e institutos tecnológicos del país con respeto a su situación financiera, señaló el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe.

El académico de la Universidad Veracruzana lamentó que ante la situación de las máximas casas de estudios, la respuesta de las autoridades federales sea simple “no hay recursos y la situación del país está cada vez más difícil, la pandemia y otros asuntos”.

Consideró que a dos años de distancia de que la administración federal asumió las riendas del país, ya son argumentos que resultan insuficientes.

“Problemas que a nosotros nos parecen que, a dos años de distancia, deberían de haber visualizado y solucionado y no es así. Lo más grave compañeros es que la respuesta tiene que ver con un asunto que pudiera generar una preocupación mayor en las universidades, esto no lo estoy inventando”.

Levet Gorozpe aseguró que hablará con todos los secretarios generales de los sindicatos de académicos del País para definir la ruta o estrategia para resolver los serios problemas de las casas de estudios.

Y es que, dijo, no serán solo 11 las universidades del país que estén en crisis en caso de que no se corrijan las cosas, ya que si los fondos extraordinarios no reaparecen, el presupuesto que se asigna a las universidades, para el 2024 podrían llegar a ser más de 21 universidades públicas que estarían padeciendo serias crisis financieras.

Es necesario que exista presión para llamar la atención de quienes manejan los recursos del gobierno Federal y pongan los ojos en las universidades públicas que, así de entrada, parece que las universidades públicas no están consideradas dentro de la 4T.

Finalmente, aseguró que la CONTU consideró necesario llevar a cabo la asamblea urgente de este jueves, para conocer las opiniones de los secretarios generales de las universidades del País.