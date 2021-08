Cristina no tira la toalla, pese a lo complicado de emprender en pandemia

agosto 30, 2021

Regina Montes/Xalapa, Ver. Cristina Medina desde hace cinco años dirige Sublimarte XL, empresa que se ha convertido en su fuente de empleo; aunque durante la pandemia ha querido “tirar la toalla” no se ha dado por vencida y ahora llama a la población a conocer el trabajo de los emprendedores xalapeños.

En su negocio trabajan la sublimación en tazas personalizadas, playeras y todo tipo de productos donde pueden poner fotografías, textos, y ahora en libretas.

“Empezamos únicamente con tazas y playeras, poco a poco fuimos metiendo más productos y ahora entramos al mundo de las libretas personalizadas”.

Esa es una empresa familiar que, aunque ella inició, se sumó su hijo que estudia artes gráficas en la Universidad Veracruzana y en ocasiones su esposo que trabaja en el ramo de la construcción, actividad que también se vio mermada con la pandemia.

Cristina es maestra normalista, pero en este momento no ejerce, ante la situación que vivía se vio obligada a buscar un trabajo con un sueldo fijo y no solo cubrir interinatos que es lo que hacía anteriormente.

Por unos años estuvo trabajando en la edición de fotografía y video donde aprendió mucho. Un amigo de Guadalajara les enseñó a trabajar la sublimación y empezaron con su empresa.

Recordó que la pandemia ha disminuido sus clientes pues había días que no vendían absolutamente nada por lo que tuvieron que reinventarse.

“Ha sido difícil, hemos estado a punto de tirar la toalla, pero después nos damos cuenta que no nada más somos nosotros, sino que todos estamos pasando por esta situación y que no es cuestión de desanimarse sino de buscar alternativas para no desechar lo que tanto trabajo nos ha costado”

Ante la situación que se vive, refirió que muchas personas tuvieron que emprender y buscar la forma de sobrevivir a la pandemia, por ello, exhortó a la población a acercarse a los pequeños comercios porque en Xalapa hay mucho talento.

“Hay demasiado talento en Xalapa, hay muchas empresas, microempresas que estamos luchando día a día para mantenernos, mantener precios y calidad e invito a la gente a que se dé una vueltecita a esas tiendas de emprendedores, que conozcan, no está de más ni les piden nada a las tiendas grandes que venden cosas muy caras”.

El trabajo de Cristina y su familia se puede conocer en el local Casa 39 sobre la calle Zamora o a través de su página en redes sociales como Sublimarte_xl o Cat´s House “Impresión y Diseño” así como por el número 228 140 8078.