Critica Coparmex adquisición de estadios por parte del gobierno federal

abril 19, 2020

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. La adquisición de estadios de béisbol en el estado de Sonora en medio de la contingencia sanitaria del Coronavirus es una más de las malas decisiones tomadas por el gobierno federal, así lo consideró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Xalapa, Luis Sánchez Ávila.

En entrevista telefónica, el líder empresarial lamentó que en momentos en donde se reportan múltiples carencias en el sistema de salud para poder hacer frente a la pandemia de COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe priorizando sus proyectos personales en lugar de atender los asuntos que son realmente urgentes para el país.



“El problema es que la infraestructura de salud se está viendo rebasada por esta contingencia que sabemos que es atípica sin embargo creo que la salud es primero y debería tener prioridad por encima de otras inversiones y no sólo me refiero a la situación de los estadios, lo digo por Santa Lucía, por la refinería, por el tren Maya y de muchas malas decisiones que se han tomado cuando sabemos que si en estos momentos se deja de enviar dinero a estas obras no pasa nada, pues se debería enfocar en atender las necesidades en salud”, indicó.

Asimismo, Sánchez Ávila resaltó que en estos momentos las autoridades deben buscar la manera de ir haciendo frente a esta situación tan compleja que genera impacto no sólo en materia de salud sino también en cuestiones económicas y que se traducen en el cierre de empleos, por lo que reiteró la necesidad de que exista un respaldo desde el sector gubernamental hacia las empresas.

Finalmente, agregó que espera que exista un cambio en la manera en la que el gobierno ha hecho frente a esta situación y se comiencen a tomar las decisiones correctas para mitigar los efectos negativos de esta crisis que está golpeando a muchos sectores de la población en el país.