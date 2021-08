Critica “El Vaquero” falta de cercanía de autoridades con damnificados por Grace

agosto 26, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa, Ver. – El representante político nacional del Movimiento Popular «Francisco Villa», Arnulfo Reyes Cruz «El Vaquero», criticó que las autoridades estatales y federales no hayan tenido un acercamiento real con las personas que resultaron damnificadas por el paso del Huracán Grace en territorio veracruzano.

En conferencia de prensa, señaló que en estos momentos las familias requieren el apoyo y la cercanía de las autoridades y no de discursos y promesas, pues a casi una semana del impacto del meteoro, la ayuda no llega y en muchos lugares no se han podido restablecer los servicios básicos.