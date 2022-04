Critica Gobernador falta de «sororidad» de feministas en administración de Winkler

abril 20, 2022

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de asegurar que con la salida del ex fiscal Jorge Winkler Ortíz se logró disminuir las cifras feminicidas en la entidad, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez criticó que ahora se cuestione sobre el tema, cuando en gobiernos anteriores ni periodistas ni integrantes del

Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana cuestionaban la mala actuación de la procuración de justicia.

“Ni los observatorios ni periodistas hacían ver (a Jorge N) que se le estaban disparando los casos de feminicidas, que tenía que cambiar sus políticas y estrategias desde la Fiscalía, yo mismo lo decía, no hablaban de eso, nadie le dijo ¿por qué no investigas al secretario de Gobierno Rogelio Franco, nadie”.

Aunque había quienes señalaban, pero el resto no, lo que permitió la impunidad, lo que ahora no se permite en esta administración.

“Por eso era importante que en el homicidio de la rectora se hiciera justicia, no habrá tolerancia en la agresión contra las mujeres, que se cambie la percepción de gobiernos anteriores de que podrías agredir a la esposa y nada más porque eres secretario de gobierno habrá impunidad”.

Asimismo, resaltó que el Observatorio de Violencia no ha hecho algún pronunciamiento en sororidad con la ex esposa del ex encargado de la política interna durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Por ello, dijo, en su administración no se tolerarán las agresiones contra las mujeres y se hará justicia.

Nuevamente dijo que al frente de la Fiscalía General del Estado está Verónica Hernández , con quien se ha reducido en casi 35 por ciento los casos de feminicidios en la entidad.