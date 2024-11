Critican a Belinda por colaborar con Bellakath

noviembre 26, 2024

Redacción Xalapa.-Hilda Katherinne Huerta Díaz, más conocida como Bellakath, sorprendió a sus fans, ya que anuncio que en próximos meses lanzará nueva canción en colaboración con Belinda, considerada por muchos como una fuerte representante del género pop en México.

Bellakath, no profundizó en los detalles de dicha colaboración, sin embargo, adelantó que tendrá un título en francés.

“Es un nombre en francés, es una oración en francés. Tiene que ver con algo pettite (…) Me dijo que entre las dos la vamos a componer, ella trae como la idea, pero me dijo: ‘Vamos al estudio, ahí terminamos de componer’. Me emociona mucho ese junte porque ella es una chica muy fresita y yo soy como más extrovertida.”

Aunque al darse a conocer la noticia fans e internautas han dejado comentarios como: