Critican inversión en Casa de la Música pese a necesidades urgentes de Xalapa

septiembre 22, 2021

Regina Montes/El Demócrata. La regidora decimosegunda del Ayuntamiento de Xalapa, Luiza Angélica Bernal Velázquez, afirmó que aunque la inversión en Casa Doña Falla de más de 16 millones de pesos, donde harán la Casa Museo de la Música Veracruzana, es importante, en la ciudad había otras necesidades urgentes que atender.

Recordó que este proyecto se aprobó desde el 21 de julio en sesión extraordinaria de cabildo con un total de 16 millones 142 mil 981 pesos, después de hacer modificaciones y cancelaciones de otras obras.

Sostuvo que si bien es un espacio que será patrimonio cultural de la ciudad, son muchas otras las necesidades sobre todo en esta temporada de lluvias.

«Evidentemente sería de analizarse que en este último año de la administración se haya destinado este importantísimo recurso, que sí justifica el hecho de hacer esta adquisición pero me parece que no fue el momento adecuado para esta propuesta ya que hay un sinnúmero de necesidades que se quedaron en el camino que no se atendieron en la ciudad».

En los últimos meses, dijo, se ha corroborado la necesidad de la obra hidráulica, drenajes, muros de contención que ha sido un reclamo social por años y que sigue siendo una urgencia.

Asimismo, dijo que el tema de bacheo y la rehabilitación de loza de concreto tampoco se atendió y quedará como gran pendiente para la siguiente administración.