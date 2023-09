Crónica de una candidatura anunciada

septiembre 7, 2023

¡Ay mis chulos! Pues nada, que ayer desde muy temprano, se filtraron por redes sociales y medios de comunicación una serie de encuestas y resultados favoreciendo a Marcelo Ebrard, que honestamente si le menearon el tapete a más de uno, si hay algo rescatable de todo esto, es que el equipo de comunicación de don Marcelo fue muy profesional, le invirtió sus centavitos ¡Pues!

La rumorología en medios de comunicación, redes sociales y lavaderos públicos, estuvo durísima desde temprano y se dijo desde que Marcelo Ebrard habría resultado arriba de las encuestas, hasta que no habría nada para nadie ¡No bueno! Que de no ser por una presunta encuesta, que otorgaba el triunfo en el estado de Veracruz a Marcelo Ebrard, hasta yo hubiese caído redonda, pero honestamente todos sabemos que en nuestro bello estado, Claudia Sheinbaum habría resultado ganadora absoluta en todas las encuestas, muy probablemente solo los diputados Toño Luna y Huevo Arteaga, fueran los únicos que votaron por don Marcelo.

Para el medio día de ayer, Malú Micher y corifeos de Marcelo Ebrard, llamaron a la prensa y redes sociales, con la finalidad de reportar incidencias en las boletas de la encuesta. Doña Martha Lucía Micher informó de la existencia de innumerables irregularidades e inconsistencias en el proceso de conteo, señaló además que hubo bolsas abiertas, talonarios desprendidos, sin embargo el principal problema señaló Micher, lo presentó la encuesta principal que hizo el partido.

Pasadito las 2 de la tarde, empezó el desmán a lo grande, Marcelo Ebrard dio inicio al performance y de entrada dijo que le habrían impedido la entrada a su gente al WTC, haciendo uso de la fuerza pública ¡Cada día se parecen más al PRI! Exclamó el hombre ofendido y luego en una pequeña rueda de prensa, solicitó que debido a todas las incidencias que se habrían encontrado con las boletas, el proceso se repusiera y lanzó el dardo envenenado ¡No asistiré al evento!

Con esto fue suficiente, para que tanto Citlalli Hernández, la secretaria general del MORENA como Alfonso Durazo, se arrancaran a responder, la primera dijo que solo 6 boletas de una casa encuestadora habrían sido invalidadas y Alfonso Durazo posteó un video en redes sociales, donde muestra que no existe fuerza pública alguna al interior del recinto, para entonces todos los gobernadores del MORENA, incluyendo por supuesto a nuestro bien amado, Cuitláhuac García se pronunciaron respaldando la consulta y desde aquí ya encarrerado don Cuitláhuac, participó de la gresca vía redes sociales con mucho empeño, el muchacho aburrido de que en Veracruz no pasa nada, vio que había tiro y dijo ¡Me uno como no!

El equipo de Ebrard se retiró del WTC y fue entonces cuando en el MORENA sacaron la artillería pesada, Gerardo Fernández Noroña se unió por redes sociales al zafarrancho y se le fue encima a Ebrard, Malú Micher hizo lo propio y con cara de asustada, posteó un video refutando a Alfonso Durazo y señalando que les habrían impedido la entrada al WTC con policías.

Cabe aclarar proceso para la elección interna, una cosa transparente en todo momento ¡Lols! De ver el desmán que se armó al interior del MORENA, me atrevería a pensar que la oposición, emanará de ellos mismos y al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, convergen al menos 5 diferentes partidos, que traen una lucha encarnizada, ni falta que hace el Frente Amplio por México.

La reunión fue ajustada para las 5:30 de la tarde y el primero en llegar al World Trade Center fue Manuel Velasco, después arribó al recinto la corcholata ganadora Claudia Sheinbaum Pardo, mas tarde Adán Augusto López, quien dijo que pese a todo, MORENA habría ganado.

Mientras tanto aquí en Xalapa, todos los morenos desde muy temprana hora llegaron a la plaza Lerdo a celebrar el triunfo de Claudia Sheinbaum, y de Marcelo Ebrard se saben tres cosas: la primera, será hasta el lunes cuando tome una decisión, la segunda, dejó ver que si o sí, estará en la boleta en 2024 y la tercera es que no tiene descartada ninguna opción ¿MC o FAM? ¡Ninguna dije!

Al momento de entregar esta columna, ya la doctora Sheinbaum habría entrado aparecido sonriente y triunfante junto a Manuel Velasco y Alfonso Durazo, una imagen que dijo más que mil palabras mis hermosos, nos leemos mañana.

