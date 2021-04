Crónica de una muerte anunciada consagró a García Márquez: Villoro

abril 24, 2021

Redacción/Xalapa. Juan Villoro aseveró que la novela corta Crónica de una muerte anunciada fue una obra de consagración para Gabriel García Márquez, ya que al redactarla se encontraba en un momento de plena madurez como escritor, lo que le permitió sintetizar y fusionar en ella todos sus recursos argumentativos y periodísticos.

El escritor mexicano impartió el 21 de abril la sesión 11 del curso “Gabriel García Márquez: de la crónica a la ficción”, organizado por la Universidad Veracruzana (UV), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Fundación para las Letras Mexicanas (f,l,m.), con apoyo de la Fundación “Gabo”.

Juan Villoro mencionó que con la publicación del libro El otoño del patriarca en 1973, el escritor colombiano cerró la etapa de redacción de realismo mágico que inició con Cien años de soledad en 1967.

“A raíz del golpe de Estado perpetrado en Chile por Augusto Pinochet en 1973 en contra del gobierno democrático de Salvador Allende, García Márquez proclamó que no volvería a escribir ficción como forma de protesta”, relató.

Compartió que a partir de este año, el colombiano emprendió una etapa en la que se volcó al periodismo y realizó reportajes de diversos acontecimientos en todo el mundo como la Operación Carlota –en la que Cuba apoyó militarmente la lucha por la independencia de Angola–, la guerra de Vietnam y la Revolución de los claveles –en la que un levantamiento militar en Portugal puso fin a un régimen antidemocrático.

Enfatizó que durante esta etapa García Márquez aprovechó su estatus de celebridad para acercarse a figuras importantes de la política y cubrir temas que le interesaban en distintos confines del mundo, además de apoyar causas afines a la izquierda, ideología con la que siempre simpatizó.

Juan Villoro comentó que en 1981 el escritor anunció su regreso a la literatura mundial con la novela corta Crónica de una muerte anunciada, cuya primera edición constó de un millón de ejemplares, algo nunca visto en la historia de la lengua castellana.

Mencionó que el argumento de esta obra se basa en una historia real que ocurrió en 1951 y que el autor vivió como testigo lateral: los hermanos de una joven de un poblado de provincia asesinan a una pareja sentimental de su pasado, ya que la mancilló y comprometió la honra de la familia ante todo el pueblo.

La trama de este libro se encuentra decidida desde el título, que incluso se ha convertido en una frase contemporánea utilizada constantemente por los periodistas.

García Márquez no publicó esta novela sino hasta 30 años después de que ocurrieron los sucesos originales, debido a que siempre mencionó que no confiaba en una historia que no hubiera tenido en su mente por lo menos un par de décadas.

“La principal cualidad de esta obra es el misterio que encierra, no sobre quién va a morir ni cómo sucede, sino por qué ocurre”, resaltó.