Cruciales en Veracruz los próximos 12 días para aplanar la curva: López Gatell

mayo 21, 2020

Redacción/Xalapa.- El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell se comunicó en exclusiva para En Contacto para exhortar a los veracruzanos a mantener la lucha contra el coronavirus.

“Me gustaría aprovechar la oportunidad para dirigirme al pueblo veracruzano y recordarles que tenemos una epidemia y una pandemia del nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 y es imperativo mantener las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias”, pidió el doctor Gattel a toda la audiencia veracruzana.

En una cátedra gratuita a los radioescuchas, el Dr. Gattel explicó que el COVID-19 es una enfermedad que por fortuna causa síntomas leves pero a 2 de cada 10 los afecta gravemente y se puede convertir en una muerte por asfixia si no se logra tener un tratamiento adecuado y oportuno con ventiladores mecánicos.

“No hay vacuna ni tratamiento y mientras no lo tengamos la única manera de prevenirla es la sana distancia para evitar contagiar y ser contagiados… por eso repetimos «Quédate en casa»… y esto estará vigente hasta el 31 de Mayo”, recordó.

Aseguró además que si no se hubieran hecho las medidas de sana distancia desde hace 78 días, no se habrían reducido los contagios como ahora se está viendo, “evitamos el 75 por ciento de contagios esperados”, confirmó.

Respecto al estado de Veracruz refirió que necesitará prolongar el confinamiento después del 31 porque aún no presentará las condiciones necesarias para salir; “A veracruz le hacen falta de 8 a 10 días para llegar al punto máximo de transmisión por lo cual requieren más días para poder salir”.

De igual forma aseguró que no se ha tenido ninguna discordia entre los gobiernos estatales con el nacional como algunos medios han especulado.

Respecto al regreso a la “normalidad” el subsecretario reveló que no se puede garantizar en tiempos inmediatos; “se especula que serán de 2 a 3 años para que nuestro cuerpo admita al virus sin problemas graves, mientras tanto deberemos aprender a vivir con esta nueva normalidad”.

“Para algunas personas los síntomas serán mínimos y ni siquiera sabrían que tienen el virus, pero esto mismo lo hace peligroso porque nos hace descuidarnos y cuando el virus llega a los grupos vulnerables como adultos mayores, embarazadas, diabéticos, gente con cáncer, etc, los ataca fuertemente llevándolos a muchos a la muerte”, dijo.

“En cada estado se deberá seguir el semáforo Covid para conocer la probabilidad de contagios y con base a ello tomar acciones sobre que sí y que no se podrá hacer… por ejemplo en las cuestiones deportivas en términos epidémicos liberar la actividad deportiva es muy riesgoso por el número de asistentes a cada evento”.

También explico por qué no hacer más pruebas a más ciudadanos como en otros países del mundo: “Hacer pruebas tienen 2 propósitos principales; uno es la vigilancia epidemiológica para saber cómo, dónde y cuándo se propaga y el otro para generar una estrategia pero para ello no se necesita confirmar con una prueba de laboratorio porque se utiliza la estadística la cual toma en cuenta los posibles contagios y actuamos con base en ello”, explicó.

En cuanto al presidente López Obrador, Gattel asegura que se encuentra en perfecto estado y “nos ha dado la confianza para cuidarlo, él tiene su medico particular que lo vigila pero además nos ha permitido monitorearlo para verificar que todo esté bien… siempre toma todas las previsiones preventivas”, detalló.

Finalmente envió un mensaje a todos los radioescuchas veracruzanos “Mi mensaje para el pueblo veracruzano es un mensaje de respeto, cariño y admiración… los veracruzanos saben que la salud no es juego y ahora es cuando deben entender que lo más primordial es mantenernos en casa porque no queremos que ningún veracruzano deba morir por no haber seguido las indicaciones dadas… ya llegará el momento, si hoy nos mantenemos en disciplina mañana lo estaremos celebrando, si no lo hacemos hoy en disciplina mañana lo estaremos lamentando” culminó.