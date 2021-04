Cuatro días se aplicará el refuerzo de vacuna contra Covid-19 en Misantla

abril 14, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. Solo una sede en la cabecera municipal de Misantla y tres localidades, serán las que se habilitarán para la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV2, las cuales serán cuatro días las que se den estas acciones, sin dejar de lado a las personas postradas que también serán beneficiadas, explicó Alejandra Rivera integrante de la brigada Correcaminos de Bienestar.

“Para la campaña de vacunación de segunda dosis en Misantla, iniciamos este jueves a partir de las 7 de la mañana, vamos a estar recibiendo ya a las personas, para hacer como siempre el registro y pasara a su toma de signos vitales, seguido de su toma de vacunación y reposo, tenemos cuatro sedes habilitadas que serán el CBTiS en Misantla, y va a concentrar a todo lo que es Misantla, y ya las dos sedes que participaron en SEGALMEX y La Reforma, sólo será la sede CBTiS”.

Esto solo en el casco de la ciudad, en tanto apuntó que también estarán habilitadas las congregaciones de Pueblo Viejo, Arroyo Hondo y La Libertad, con el mismo horario de inicio establecido, explicando que la fecha establecida si será suficiente en base a la logística previa, por lo que no dudan que todas las personas que van a reforzar su vacuna puedan beneficiarse.

“Si dará el factor tiempo, como ya tenemos los datos exactos que ya recibieron su primera aplicación, es por eso que se habilita esas cuatro sedes, y estaremos instalados del día jueves hasta el día 18, de igual manera se van a salir a los domicilios a realizar rutas de vacunación a los adultos mayores en estado de postración”.

Agrego algo muy importante, que la persona que recibirá su segunda dosis, debe presentar su credencial de elector y el comprobante que se le género en el área de registro, cuando se presentaron por vez primera, al cuestionarlo sobre las personas que no recibieron la primera dosis, dijo que esta ocasión no podrán recibirla, pues solo será para los que ya recibieron la primera dosis.

“Para todas aquellas personas que no se vacunaron, en la primera aplicación, tendrán que estar al pendiente de la siguiente remesa, en este momento no podrán ser aplicadas para ellos, invitar a toda la población que no hay necesidad de que acudan un día antes, ya se tiene un control de las personas que fueron vacunadas la primera vez, y que van a recibir ahorita la segunda dosis, que acudan bien desayunados, que no suspendan cualquier tipo de tratamiento, y con las medidas sanitarias, en Misantla estaremos solo 4 días”, dijo.