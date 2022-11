Cuauhtémoc Blanco pide a Congreso de Morelos evaluar la destitución del fiscal por el caso Ariadna Fernanda

noviembre 9, 2022

CUERNAVACA.— El gobernador Cuauhtémoc Blanco exhortó a los diputados del Congreso de Morelos a evaluar la permanencia del fiscal Uriel Carmona Gándara en el cargo, luego de haber sido acusado del encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven que fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán.

Durante su gira de trabajo al sur del estado, el mandatario estatal recordó que el Uriel Carmona asumió el cargo de fiscal general durante la administración de Graco Ramírez, quien fue señalado por varias irregularidades y omisiones a lo lago de su mandato. Además, recordó que son los diputados a quienes les corresponde definir la situación del funcionario.

“Hay una complicidad, hay cuates, amigos, tanto de los diputados, como del fiscal, entonces lo único que les digo a los diputados es que lo valoren y que realmente son ellos los que tienen la sartén por el mango. Ellos son los que tienen que remover al fiscal”, expresó Cuauhtémoc Blanco.

¿Qué está pasando con el caso de Ariadna López? @_Bitya nos cuenta los detalles del caso, quién es Rautel “N” y por qué lo relacionan con el fiscal de Morelos. pic.twitter.com/1AWNsV9EZt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 8, 2022

Cuauhtémoc Blanco secundó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de Ariadna Fernanda, a fin de que se esclarezcan las investigaciones correspondientes y se castigue a quienes resulten responsables de su fallecimiento.

“Que lo tome la Fiscalía General de la República, saben que ha habido muchos casos que no se han resuelto; siempre le he dicho al fiscal, hay algunas irregularidades, algunos casos que no se han resuelto… entonces, ojalá y se resuelva en la Fiscalía General de la República, creo que sería muy importante”, afirmó.

A Uriel Carmona lo han perseguido los señalamientos desde su nombramiento, en febrero de 2018, en el último tramo de la administración del ex gobernador Graco Ramírez, a quien acusaron de imponerlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado para cubrirle la espalda luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades.

Al celebrar que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso de Ariadna Fernanda “N”, el gobernador de #Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que los diputados deberán valorar el remover al fiscal general Uriel Carmona. pic.twitter.com/jqbKw8RQ50 — IRRADIA NOTICIAS MORELOS (@IrradiaMorelos) November 8, 2022

Carmona Gándara ha protagonizado varias polémicas. Ha enfrentado un proceso de desafuero, acusaciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo vinculan con el crimen organizado, ligas que también fueron exhibidos en un reporte de inteligencia naval enviado al Ejército Mexicano y filtrado por el grupo de hackers “Guacamaya”, así como denuncias de simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores.

Ahora, el fiscal estatal enfrenta más señalamientos por el manejo que dio al feminicidio de Ariadna Fernanda, la joven reportada como desaparecida en la Ciudad de México la semana pasada y cuyo cuerpo apareció horas después a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán.

Incluso, por este caso, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha señalado al fiscal por su posible vínculo con uno de los presuntos feminicidas de Ariadna Fernanda, Rautel “N“, además lo acusa de haber manipulado el caso de la joven para inculparla a ella misma de su propia muerte.