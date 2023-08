Cubrebocas obligatorio aún no es necesario por Covid-19: Salomón

agosto 2, 2023

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que hay ligero incremento de casos de Covid-19 en Puebla, sin embargo señaló que por el momento no es necesario un decreto para establecer el uso obligatorio del cubrebocas en la entidad.

En entrevista, el mandatario señaló que recibe reportes diarios de la Secretaría de Salud estatal sobre el comportamiento del coronavirus en la entidad, por lo que aseguró no hay un repunte de contagios.

Aunque sí existe un incremento muy pequeño de contagios, de manera que recomendó a los ciudadanos seguir cuidándose y acatar las medidas de prevención como el lavado de manos y acudir a un médico en caso de presentar síntomas de Covid-19.

Resaltó que el sector Salud del Estado está preparado para la atencion de pacientes contagiados que lo requieran, esto luego de que la UNAM y la BUAP alertaron sobre un cambio en el comportamiento del virus.

No obstante, el mandatario insistió que en Puebla no hay un repunte y por tanto no es necesario que los ciudadanos porten cubrebocas de manera obligatoria.

Salida de Martínez no frena adhesión a IMSS-Bienestar

Por otra parte, Céspedes Peregrina dijo que la salida del doctor José Antonio Martínez García de la Secretaría de Salud estatal, no frena la transición al esquema IMSS-Bienestar, pues asentó que las instituciones son más fuertes que las personas.

Aseguró que con la federalización de los Servicios de Salud del Estado se busca la llegada de más especialistas a la entidad y brindar mejores condiciones para la atención de los poblanos.

“Para nada (se frena), las instituciones son más fuertes que ello (la renuncia del doctor Martínez) y se tiene que seguir caminando y fortaleciendo en ese tema”, apuntó.

Asimismo, mencionó que en su gabinete se harán los cambios necesarios, los cuales dependerán de la coyuntura que enfrente la gestión.