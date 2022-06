Cuenta IMSS con terapistas de lenguaje en apoyo a derechohabientes con trastornos de comunicación humana

junio 8, 2022

Redacción/El Demócrata. El 8 de junio se conmemora el Día Mundial del Terapista de Lenguaje.

Para apoyar a las y los derechohabientes con alteraciones del lenguaje, habla, voz, deglución, audición, aprendizaje y cognitivos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con 37 fonoaudiólogos que de enero a marzo de 2022 han atendido ocho mil 117 pacientes y otorgado 16 mil 550 sesiones o intervenciones de terapia de lenguaje.

Mayra del Consuelo García Guerrero, fonoaudióloga de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI, destacó que la terapia del lenguaje es una disciplina que forma parte del equipo interdisciplinario de rehabilitación, que se encarga de valorar, evaluar y dar tratamiento a las diferentes patologías que provocan problemas de comunicación en la niñez y de la vida adulta.

En el marco del Día Mundial del Terapista de Lenguaje, que se conmemora el 8 de junio, indicó que en el Seguro Social se cuenta con terapistas del lenguaje que están distribuidos en Unidades de Medicina Física y Rehabilitación, 11 hospitales de Segundo Nivel y seis de Tercer Nivel.

Explicó que los principales padecimientos que las y los terapistas de lenguaje tratan en niñas, niños y adolescentes son los trastornos de aprendizaje, y de lenguaje expresivo/receptivo; en tanto que en los adultos se manejan secuelas de enfermedades neurológicas por evento vascular cerebral o síndrome de Parkinson, entre otros.

Agregó que a cualquier edad puede presentarse parálisis de cuerdas vocales y alteraciones del timbre o volumen de la voz (disfonía), que requieren de rehabilitación. “El principal beneficio que tiene el derechohabiente es reintegrarlo de nuevo a la sociedad, con una buena comunicación e integración social y en el caso de los adultos, a sus labores.

La maestra García Guerrero indicó que quienes reciben tratamiento por especialistas en Neurología, Pediatría, Otorrinolaringología, Maxilofacial, Gastroenterología o Paidopsiquiatría, refieren al médico en Comunicación Humana y este a su vez a las y los terapeutas de lenguaje, para que reciba la rehabilitación en comunicación humana.

Respecto a los protocolos para evitar contagios por COVID-19, afirmó que se realiza el lavado de manos, toma de temperatura al ingreso, aplicación de alcohol gel, “y en nuestro caso es el uso de caretas transparentes, para que así el paciente pueda ver nuestra cara y gestos, ya que esto es muy importante para rehabilitación y habilitación del paciente con problemas de comunicación”.

Hace cuatro años, Ruth fue diagnosticada con ependimoma, esto es un tumor en la médula espinal que por su tamaño no podía ser operado; en el Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI ha recibido más de 30 resonancias magnéticas, lo cual redujo en dos milímetros la tumoración, pero trajo consigo secuelas en su lenguaje y equilibrio.

Con la recuperación de los servicios de salud por la reducción de la pandemia de COVID-19, desde hace dos meses acude a recibir terapia de lenguaje en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI.

“En la cuestión de lenguaje yo llegué aquí con las palabras muy lentas y después de varios ejercicios con los que Mayra me ha ayudado, he mejorado poco a poco; los avances se pueden ir viendo porque gracias a esto ya puedo tener una conversación normal”, enfatizó.

Guadalupe, mamá de Ruth, destacó que antes de comenzar la rehabilitación no había fluidez en las palabras que quería decir su hija, “ella quería expresarse pero no podía, como que no le salían las palabras y a parte la “r” no la podía pronunciar, y ahora ya la puede pronunciar mejor”

Ambas se siente agradecidas con la institución por el apoyo recibido y Ruth planea titularse de ingeniería mecatrónica y, al no poder trabajar en el campo industrial por su situación de salud, analiza la posibilidad de estudiar otra carrera.

Ruth envío un mensaje a los terapistas de lenguaje en su día: “yo le quisiera brindar un enorme aplauso, porque lo que hace Mayra pues a lo mejor se ve muy fácil, pero más que nada yo hablaría de constancia, y cuando hacen las cosas y empiezas a ver los resultados, tan perfectos como los míos, te llevas una satisfacción muy grande”.