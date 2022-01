Cuerpo de bomberos de Coatepec podría desaparecer: Comandante

enero 31, 2022

Juan David Castilla/Coatepec.- El Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región continúa en números rojos y es probable que desaparezca en las siguientes semanas, ante la falta de recursos económicos para atender los reportes de la población.

De acuerdo con el comandante Diego Solano Montano, los municipios de la región no han podido apoyar a la corporación con recursos económicos, bajo el argumento de que carecen de ellos.

Los rescatistas ni siquiera tienen dinero efectivo para la compra de combustible y, por ello, los servicios se han reducido, de manera significativa.

El comandante indicó que solo cuatro bomberos voluntarios atienden emergencias, pero no reciben sueldo, ni una gratificación.

“Este mes no hay nada, están sin recursos, seguimos en espera y no hay apoyo ni para combustible, ni sueldos, solo laboramos cuatro voluntarios”, expresó.

Los ayuntamientos de Teocelo y Xico han notificado que carecen de recursos para apoyarlos, mientras que el ayuntamiento de Coatepec prometió ayudarlos a partir de febrero.

“Por parte del Patronato nos estamos reordenando, con gente voluntaria, nos estamos quedando por horarios, apoyando a la estación para que no se quede sola, el combustible hace mucha falta y no lo tenemos, no estamos atendiendo todo, solo lo más urgente, y las salidas lo menos posible”, añadió.

Solano Montano acusó que les fue cerrada una toma de agua por parte de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS), sin informarles el motivo, situación que merma aún más su operación.

Cabe recordar que, desde hace unos días, los bomberos, en un acto de desesperación, pusieron a la venta parte de su mobiliario para recaudar fondos y mejorar su situación económica.