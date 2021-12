Cuitláhuac García asistirá a toma de protesta de Ricardo Ahued

diciembre 28, 2021

Carlos Manuel Peláez/El Demócrata. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que el próximo 31 de diciembre acompañará en su toma de protesta como presidente municipal de Xalapa a Ricardo Ahued Bardahuil, así como al alcalde de Emiliano Zapata, Erick Ruiz Hernández.

Entrevistado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que ante la imposibilidad de acudir a los 212 municipios, enviará representantes, por lo cuál está determinando a dónde se trasladarán los integrantes de su gabinete para atender las invitaciones que recibió por parte de los alcaldes electos.

«Acompañare a Ricardo Ahued, si me da tiempo estaré en la de Emiliano Zapata y si me da tiempo estaré en una más, y de ahí vamos a enviar a secretarios, secretarias, subsecretarios y directores a todas las demás regiones para atender la invitación que me han hecho».

Asimismo, García Jiménez aseguró que la seguridad se encuentra garantizada en los 212 municipios ante este cambio de administraciones locales.

Finalmente, Cuitláhuac García hizo un llamado a los alcaldes que asumirán el cargo a partir del próximo 1 de enero a trabajar de la mano de la gente y actuar en consecuencia al respaldo de la ciudadanía, además de refrendar su compromiso para respaldarlos.