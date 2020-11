Cuitláhuac García llama hipócritas a los gobernadores aliancistas

noviembre 3, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa. Gobernadores de la Alianza Federalista mienten al decir que no reciben los recursos federales en tiempo y forma, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien acusó a varios de ellos de ser quienes aprobaron la reforma fiscal en su momento y ahora “de manera hipócrita” se quejan de la misma.

En conferencia de prensa, el mandatario consideró que los gobernadores Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León; Miguel Riquelme de Colima; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas; José Rosas Aispuro de Durango; Silvano Aureoles de Michoacán; Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco; José Ignacio Peralta de Colima; Diego Sinhué de Guanajuato; y Javier Corral de Chihuahua no están diciendo la verdad con respecto a la entrega de recursos.

“La estrategia financiera ha sido puntualmente hemos recibido todas las participaciones, de manera extraordinaria el fondo de estabilización, las 32 entidades. Aquí es querer cerrar los ojos de los gobernadores a una realidad, el Presidente de la República no solo está entregando los recursos conforme les toca a los estados, también con trabajo y entrega de recursos de manera directa a la gente”.

Consideró que, por ejemplo, en la entrega de apoyos director a la gente, el gobierno federal destina a Veracruz casi 45 mil millones de pesos en apoyos directos a la gente, lo que quieren reconocer en otros estados, “se quejan porque ellos no lo agarra, no lo manipulan, no lo tienen en sus manos”.

García Jiménez acusó que los mandatarios ante las campañas electorales en sus estados se les hace más fácil decir que el Presidente no les ha dado los recursos, lo cual es una mentira.

“Tengo que ser respetuoso de mis colegas gobernadores, si difiero de ellos muchos, porque no dicen la verdad, eso de los recortes es falso, no hay recortes, el presupuesto de este año se nos ha entregado y se compenso con el Fondo de Estabilización,hay gobernadores que mienten con descaro e hipocresía porque ellos fueron los autores de la reforma fiscal, de Chihuahua que era senador y fue el que aprobó la reforma fiscal, ahora dice que esta mal, así otros tantos”.

Finalmente, insistió en que las participaciones se otorgan de manera puntual a todas las entidades.