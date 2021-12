Cuitláhuac podrá contratar deuda por 8 mil mdp

diciembre 28, 2021

Isabel Ortega/El Demócrata. Diputados locales avalaron, que a partir del primero de enero del 2022, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez contrate nuevos créditos con instituciones bancarias, para atender problemas económicos.

Según lo aprobado se contempla un endeudamiento neto de ocho mil 145 millones 791 mil 950 pesos, que corresponde al seis por ciento de los 135 mil 763 millones 199 mil 169 pesos que se programaron, van a gastar el año próximo.

El documento, señala que dicho endeudamiento será destinado exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, por insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Se trata de préstamos que no rebasen el periodo constitucional de la Administración y puede utilizar como garantía de fuente de pago, los ingresos que deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal.

De acuerdo al Artículo 8 de la Ley de Ingresos señala que: se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contraiga un endeudamiento neto hasta por un monto equivalente al 6.0 por ciento de los Ingresos Totales aprobados en la presente Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, que se estiman obtener en el Ejercicio Fiscal de 2022.

Al hacer uso de la voz, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que este “artículo sólo confirma que esta administración se volvió adicta a la deuda pública, y de un inicio eficaz se está tornando en un vicio sin control”.

Dijo que se sigue pidiendo dinero para reestructurar deuda pública, para pagar insuficiencias presupuestarias, para hacer obra pública y se han utilizado todas las razones legales para seguir pidiendo deuda pública “con la irresponsabilidad de que todo es culpa del pasado”.

Sin embargo, reprochó que pese a lo que se dice, no hay obra pública, no hay servicios de salud, no hay educación de calidad, no hay empleo, no hay seguridad pública y se desconocen en qué se usa el dinero que han solicitado y la deuda sigue incrementando.

En la ley de egresos se contempla el pago de siete mil 971.3 mdp para cubrir el pago del servicio y amortización de la deuda pública.