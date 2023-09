Cuitláhuac Responde

septiembre 28, 2023

Ayer les conté mis chulos, de las acusaciones y señalamientos que hizo el pasado lunes, desde el hotel Holliday Inn, ese que está atrás de Palacio de Gobierno; el líder estatal priista, el dinámico Marlon Ramírez Marín, quien palabras más palabras menos, denunció la existencia de una red criminal que operaría ilegalmente, al interior principalmente de la Secretaría de Salud, con un esquema similar al de las empresas fantasma.

Pues resulta que ayer, pasadito de las 11 de la mañana y en el marco de una rueda de prensa extemporánea, los reporteros le preguntaron al gobernador García Jiménez, respecto a los señalamientos que habría hecho el también diputado priista.

Luego del discurso de rigor, el primer mandatario veracruzano, retó al priista a presentar las denuncias correspondientes, en el organismo que el considere oportuno, que no podrá ser la Contraloría General del Estado, puesto que según los dichos de Marlon, esta también estaría coludida en la operación de presuntos desvíos, de 18 dependencias estalles.

Ya encarrerado García Jiménez, señaló además, que no existen elementos suficientes para consolidar una denuncia real, en los dichos del priista y acusó de mediático todo el asunto, ¡Si tienes pruebas nos van a crucificar! Na’ más que acudan a un tribunal, aseveró el mandatario.

En fin mis hermosos, que en algún momento sabremos, en que concluye todo el asunto, porque para nadie ha sido un secreto que las adjudicaciones directas, al interior de los gobiernos morenistas, han sido usos costumbre, desde que iniciaron su administración.

¡Y bueno! Que de algún lugar, debieron salir los recursos para el derroche propagandístico, que nos hemos zumbado los últimos meses y no se ven muy austeras las vidas, de los miembros del gabinete cuitláhuista, como para haber renunciado a sus salarios y apoquinarle a la propaganda.

Cosas de la vida y menudencias

Con la novedad de que según las cuentas del líder nacional del MORENA, Mario Delgado 4 mujeres y 18 hombres se anotaron en línea con la finalidad de entrar en la encuesta que habrá de definir al Coordinador o Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El dinámico diputado Juan Javier Gómez Cazarín, dice que calladito se ve más bonito, para efectos neutrales y que no digan que él como coordinador del Grupo Legislativo del MORENA, se inclina por algún suspiranate en particular, así que no acudió a la inscripción de ninguno de ellos, sin embargo se hizo presente mandando señales de hacia donde late su corazón.

Así las cosas mis hermosos ¡Ya jueves! Qué rápido se está yendo el año, cerramos los ojos y llega el 2024