Cumple ISSSTE con erradicar la corrupción de arriba hacia abajo: Pedro Zenteno

abril 28, 2022

Redacción/El Demócrata. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) cumplimos la instrucción de erradicar la corrupción, terminamos con ella de arriba hacia abajo en todo el organismo con el apoyo de las y los servidores públicos, afirmó el director general, Pedro Zenteno Santaella.

Durante el inicio de su recorrido por unidades médicas de Guanajuato, el titular del Issste destacó que a nivel nacional “en el instituto ya no se roba el dinero, eliminamos la corrupción en el más alto nivel y continuaremos cerrando esa brecha. Es algo que no podemos y no vamos a tolerar”, reiteró ante personal administrativo, médicos y enfermeras de la Clínica Hospital de Celaya.

En cada una de sus visitas a clínicas y hospitales del organismo, Pedro Zenteno convoca a todos los trabajadores a convertirse en “sus ojos, manos y aliados de la batalla contra la corrupción”. En caso de conocer algún acto indebido, invitó a denunciarlo de inmediato para tomar las medidas correspondientes. “Con su apoyo lograremos transformar al Issste”.

Al explicar que en algunas unidades médicas de la dependencia se ha corroborado la falta de mantenimiento y abandono en infraestructura, resaltó que el objetivo de realizar estos recorridos es mejorar las condiciones de las mismas.

“En particular tenía mucho interés en visitar esta clínica porque sabíamos que necesitaba mantenimiento y rehabilitación, por lo que vamos a ir corrigiendo de inmediato. Para eso estoy aquí: para ver, analizar y resolver”, agregó.

Con el propósito de brindar solución a esta problemática, Pedro Zenteno explicó que se realizará un diagnóstico en coordinación con las subdelegaciones médica y administrativa de Guanajuato, a fin de revisar a detalle el equipamiento que hace falta, mejorar sistemas tecnológicos y analizar la posibilidad de una ampliación, “porque la demanda ya superó el servicio y en 30 años no se le ha dado un mantenimiento adecuado”.

Adelantó la posible construcción de una clínica de segundo nivel en Celaya, ya que la derechohabiencia aumentó en la entidad; subrayó que el Issste cuenta con recursos necesarios para hacerlo y son administrados con transparencia y honestidad. “En el instituto se van a lograr grandes cambios”.

Posteriormente, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Apaseo el Grande, donde se brindan en promedio 15 consultas diarias en dos turnos y se atiende a tres mil 200 derechohabientes, el director general del organismo platicó con el personal médico, de enfermería y administrativo.

En la UMF de Apaseo el Alto, el último punto del recorrido, instruyó brindar el mantenimiento necesario para otorgar atención de calidad.

Con esta gira de trabajo, Pedro Zenteno suma ocho estados recorridos y 85 unidades médicas supervisadas, para que el Issste continúe su proyecto de transformación en todo el país.