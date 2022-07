Cynthia Klitbo denuncia a Juan Vidal por violencia psicológica

julio 3, 2022

Redacción

Xalapa, Ver.- La actriz Cynthia Klitbo, levantó una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México contra Juan Vidal, quien fuera su pareja, ahora Vidal mantiene un nuevo romance con la polémica Niurka Marcos, dicha noticia la confirmó El Rey Grupero, y puntualizó que la demanda esta establecida por violencia psicológica.

La actriz había sido maltratada psicológicamente por el actor, y que además le debía dinero: “Mama con usted no se puede dormir, ok roncas como un tren, amanezco cansado, amanezco irritable, amanezco desbaratado, tú no quieres tener esa comprensión. La cosas como son, no puedo dormir contigo me muero de sueño, me levanto desbaratao, no puedo hacer nada”. Fueron palabras de Juan hacia la actriz Cynthia Klitbo.