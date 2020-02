Cynthia Rodríguez confesó que hizo el amor con Carlos Rivera en una playa

febrero 7, 2020

México/tvnotas. Durante una dinámica del programa Venga la alegría en donde les hacen preguntas incómodas a los conductores, Cynthia Rodríguez confesó cuál ha sido una de sus fantasias sexuales.

«Más que cumplirle fantasías sexuales, es que me cumplan a mí, porque se me ocurren más cosas, pero una que está tranquila, pero el otro día, no, hace tiempo estaba en una playa con mi novio y había gente, pero de repente se fue la gente y dijimos ‘qué rico y está muy tranquilo aquí’ y dijimos no hay nadie», recordó la cantante.

Foto: Web

La guapa conductora de La Academia y novia de Carlos Rivera, desde hace 3 años, aseguró en la emisión que antes de hacer cualquier travesura se aseguraron que realmente estuvieran solos en la playa.

«Lo padre es que había como una roca y volteamos a ver si no había una cámara o algo o que hubiera peligro, que viniera una mancha por el mar, pero no», contó Cynthia.

Aunque Cynthia no quiso dar la fecha exacta de cuándo cumplió esta fantasía sexual, se sabe que la pareja pasó unos días de descanso a finales de diciembre y ambos publicaron fotografías en una playa y junto a unas rocas.