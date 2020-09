Cynthia Urías celebra sus 41 años con elegante atuendo

septiembre 23, 2020

México/Debate. Este miércoles 23 de septiembre, la conductora mochitense Cynthia Urías está festejando su cumpleaños número 41, pero luciendo como siempre de lo más elegante y juvenil. En el programa Cuéntamelo Ya, donde es una de las titulares, no han parado de consentirla, celebrarla y hasta sorprenderla, pues es una de las más queridas del equipo.

A través de la cuenta oficial de Instagram del popular programa femenino se compartieron algunas fotografías de la conductora y lo bien que lo ha estado pasando junto a sus amigos y compañeros de trabajo, quienes están con ella celebrando un año más de vida y le organizaron un tierno detalle.

Con una gran edición en la pantalla más grande del programa fue como sorprendieron a la conductora y le desearon un feliz cumpleaños, así como muchas buenas vibras para que se cumplan todos sus deseos: «Nuestra queridísima conductora @cynthiaurias sigue disfrutando su CUMPLEAÑOS en el foro de @cuentameloyaof rodeada de amor y cariño por todos TE ABRAZAMOS esperando tengas un día maravilloso».

En la fotografía vemos que la conductora de nueva cuenta da la cátedra de cómo vestir mejor a sus compañeras de estudio, luciendo un vestido rosa mexicano con flores que enmarcó su figura, media cola con cabello ondulado y unas increíbles zapatillas color nude y plata con alas de mariposa, sin duda una prueba de que es una mujer muy elegante y sofisticada.

En otras fotografías vemos que recibió un pastel con velitas para soplarlas y posó junto a Sofía Escobosa, Verónica Jaspeado, Jorge Ugalde, Luis Ángel «El Flaco, Dalilah Polanco, Mauricio Foullon, Oscar Uriel y el Chef Omar Sandoval, todos de lo más contentos al lado de la conductora favorita de muchos.

Pero eso no fue todo, el estudio de grabación parecía una pasarela de modas, pues a diferencias de otros días, todas las conductoras lucieron elegantes atuendos a juego con la cumpleañera, pues se trataba de una ocasión muy especial que no podían dejar pasar y la página de Instagram no dejó pasar la oportunidad de elogiar a todas y cada una de las bellas mujeres que forman parte del programa.

A Dalilah Polanco la vimos con un increíble atuendo de dos piezas que simulaba ser un palazo en color negro, con zapatillas a juego y una cola alta con cabello ondulado. Mientras que Sofía Escobosa se dejó ver más sencilla con una blusa sin mangas color café, zapatos a juego y un pantalón estilo campana, esto lo estilizó con el cabello suelto y ondulado.