Da comienzo al US Open 2023

agosto 28, 2023

Redación Xalapa, Ver.- Después del Australia Open, Roland Garros y Wimbledon, el último torneo más importante en el Tenis es el US Open. Comenzará de forma oficial el 28 de agosto y finalizará el 10 de septiembre en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, Estados Unidos.

El US Open fue el primero de los cuatro Grand Slams en conseguir un premio igualitario para la categoría femenina y masculina. Con motivo del 50 aniversario de ese hecho, esta edición entregará un total de US$ 65.000.000, los ganadores individuales se llevarán US$ 3.000.000 y los dobles US$ 700.000.

Además, contará con estrellas Novak Djokovic y Carlos Alcaraz en la categoría masculina; también se tendrá a Iga Swiatek, Aryna Sabalenka y la kazajo Elena Rybakinaen la categoría femenina.