Dando gracias al creador el ballet Nimbe de Misantla cumplirá sus 41 años

febrero 22, 2021

Arquímedes González/Misantla.- Será el día de mañana que el ballet folclórico Nimbe, cumpla su aniversario número 41 de su fundación, en medio de esta pandemia las festividades no serán las acostumbradas, por lo que solo se llevará a cabo la presencia en la parroquia central de Nuestra Señora de la Asunción, así lo dio a conocer en entrevista Martin Andrade Arcos director de esta compañía de danza.

Andrade Arcos, dio a conocer que debido a la pandemia del SARS-CoV2 las actividades que se tenían programadas, se tuvieron que cancelar, a fin de evitar aglomeraciones y cuidar a los integrantes de la compañía, apuntando que lejos de esto y con las medidas sanitarias estarán presentes en la parroquia central de Nuestra Señora de la Asunción el día de mañana en celebración eucarística.

“Va a ver sólo la misa el próximo lunes a las 6 de la tarde, es lo único que vamos hacer, pues no se puede hacer nada ahorita, vamos air con los chiquillos, pero vamos hablar con los papás para que les den permiso, ellos se presentaran con sus trajes, esperamos que favorezca el tiempo, pero iremos a la santa misa”.

Expuso que a 41 años se ha vivido experiencias de todo tipo, sin embargo, estas han favorecido al fortalecimiento de la compañía, misma que ha hecho no se presenten en escenarios nacionales e internacionales, puntualizó que la pandemia del SARAS-CoV2 no permitió el año pasado que se presentarán en otros países y menos en este 2021, esperando que en breve con la nueva normalidad puedan tener presentaciones.

“Han pasado muchas cosas, pero se han hecho muchas cosas en equipo, y no se puede decir ‘yo’, pues detrás de esto están también los papás, apoyo técnico, etc., nunca hemos dicho es un trabajo de Martín Andrade, no es de equipo, músicos, bailarines, personas altruistas es un equipo muy grande que confía en nosotros que cuidamos la disciplina y la calidad del trabajo”.

Dijo que con la aplicación de la vacuna, hará que las puertas para presentaciones se puedan dar, tan solo el año pasado la gira a Bogotá Colombia se tuvo que cancelar, “no se pudo hacer nada, pero continuamos esperando que esto se aplaque tantito y podamos tomar el curso, a la fecha la compañía está integrada por 24 bailarines grandes y 20 en el infantil”, por lo que será maña que acuda la compañía a dar gracias al creador donde pudiera ofrecer una ofrenda a la virgen de Guadalupe como cada año lo llevan a cabo.