Danna acepta que tuvo una relación con Neymar

septiembre 26, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que este rumor sonara hace ya algunos años, finalmente Danna confirmó que en algún momento tuvo una relación con el jugador de futbol Neymar, aunque este romance no prosperó.

Durante su participación en el programa La Revuelta de TVE, la artista rompió el silencio y confesó que, en su vida amorosa, ha tenido experiencias con futbolistas, algo que hasta ahora había mantenido en privado.

David Broncano aprovechó para preguntarle si su actual pareja era parte del Real Madrid. Con una sonrisa, Danna respondió que no, aunque dejó entrever que en el pasado ya había salido con futbolistas, sin dar nombres en ese momento.

Danna no pudo escapar de las preguntas insistentes del presentador y el equipo del programa, quienes, tras una breve investigación, lanzaron una de las preguntas más atrevidas de la noche: “¿Saliste con Neymar, verdad?”.

“Sí, nos conocimos. Es increíble, es muy divertido”, comentó Danna, quien compartió que en ese momento el brasileño se encontraba jugando para el Paris Saint Germain. A pesar de que hubo “algo” entre los dos, Danna aseguró que no fue nada oficial: “No fue mi novio, gané yo. Me supe ir a tiempo”, dijo.

Danna dijo que ella no había compartido nada al respecto en ningún otro momento, debido a que no era nada serio: “Hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen”, agregó.

La actriz de la serie Élite no brindó más detalles al respecto; sin embargo, indicó que hay diversos motivos por los cuales las relaciones entre cantantes y futbolistas no funcionan.

“Creo que los futbolistas tienen como mucho este rollo de estar con actrices y cantantes, siento que es algo que sucede mucho. La verdad creo que al final la profesión es demasiado demandante, la mía también, entonces no compaginamos”.

Los primeros rumores sobre el posible romance entre Danna y Neymar comenzaron en 2019, cuando ella compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto al deportista para felicitarlo por su cumpleaños; sin embargo, ninguno de los dos había hablado sobre esto hasta ahora.