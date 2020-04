Danna Paola admite que es una persona poco paciente y caprichosa

abril 13, 2020

México/tvnotas. Danna Paola se encuentra en cuarentena voluntaria como otros famosos, pero en esta ocasión la cantante confesó mediante su cuenta IG que odia las compras por internet, pese a que son una de las pocas opciones durante este aislamiento para adquirir productos.

Además, la intérprete de ‘Sodio’ admitió que estaba haciendo un berrinche como niña chiquita, pues no le gusta esperar y es que lo quiere es matar el tiempo de la cuarentena construyendo el castillo de Hogwarts de Harry Potter de LEGO.

“Soy súper caprichosa, me acabo de dar cuenta que soy muy caprichosa, y no me gusta que los pedidos por internet se tarden tanto, me gusta ir a las tiendas comprar las cositas y vivir la experiencia”, dijo la actriz.

Danna consideró salir de la cuarentena para ir comprarlo, pues lo necesita casi de manera inmediata, y pedirlo por plataformas en línea tardaría cerca de 30 días.