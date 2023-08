Dante asegura que 6 de cada 10 mexicanos apoya a MC

agosto 29, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En medio de las críticas por la insistencia de Movimiento Ciudadano de ir solo en la elección del 2024, el senador Dante Delgado Rannauro asegura que 6 de cada 10 mexicanos consideran a MC como la única fuerza política distinta al pasado.

En una carta abierta en la que insistió que no irán en alianza ni con el Frente Amplio Opositor, ni con el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su partido es el que tiene mayor aprobación a nivel nacional, es decir, menor rechazo del electorado.

Apenas la semana pasada el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro renunció a la militancia de MC al considerar que se toman decisiones unilaterales de parte del senador Dante Delgado, líder moral del partido Naranja.

Por lo anterior, el senador publicó una carta en la que reconoce que la elección del 2024 pondrá a prueba a todos los partidos políticos en el país, en la que destaca:

“No vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país”, dijo el exgobernador interino de Veracruz, quien fuera militante del PRI.

Acusó que tanto el PRI como el PAN son corrupción e impunidad, son el Fobaproa, la crisis política del 2003, la Estela de Luz y la Casa Blanca. Son autoritarismo y represión, son la matanza del 68, Acteal, Ayotzinapa. Son ineficiencia, irresponsabilidad, son la absurda guerra contra el narco, los que desataron la violencia y la barbarie. Son pasado, el origen del viejo régimen, de la vieja política. Son, repito, los principales responsables de la tragedia en la que está hundido el país.

En la carta dice que México luchó durante décadas por sacar al PRIAN, por lo que dijo que MC no le ayudará a regresar. Incluso, aseguró que MC logró derrocarlos en Nuevo León, Jalisco y Campeche, por lo que dijo que aliarse con PRI y PAN sería regresarlos al poder y eso es traicionar a México.

Dijo que la alianza PAN-PRI está destinada al fracaso y es una medida desesperada de los políticos, por lo que 3 de cada 4 mexicanos rechazan ese movimiento, y la unión partidista es la única manera en la que el PRI puede “sobrevivir”.

“Tengo 72 años, más de 50 dedicado a construir un mejor país, hoy quisiera estar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos y mis nietos, pero mi sentido de responsabilidad no me lo permite, por la vergüenza que me provoca ser de esa generación que le falló al país, no me deja descansar tranquilo, por eso me he concentrado en trabajar para dejar a México en manos de nuevas generaciones que no comenta los errores que cometimos en la mía. Por la misma razón, es que mucho tiempo dejé de escuchar a las mesas del poder y decidí construir desde lo local.

Aseguró que nuevas generaciones como: Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Fabio Lemus, Mariana Rodríguez, Salomón Chertorivski, Bibi Ravelo, Eliseo Fernández, Mónica Magaña, Jorge Álvarez, Anayely Muñoz, Jessica Ortega, Mariana Villasuso no merecen aparecer en la boleta con el emblema de la vieja escuela.