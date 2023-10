Dante Delgado reitera que por ahora no ha tenido plática con Ebrard sobre su posible precandidatura presidencial por MC

Dante Delgado reitera que por ahora no ha tenido plática con Ebrard sobre su posible precandidatura presidencial por MC

octubre 4, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, reveló que Luis Donaldo Colosio Riojas era el “candidato natural” de su partido a la Presidencia de la República, pues punteaba en las encuestas internas, con “amplias posibilidades” y una intención del voto del 23 por ciento.

El político veracruzano, se refirió al anuncio de Samuel García, gobernador de Nuevo León, de que en noviembre próximo definirá si compite o no por la Presidencia de la República.

Al respecto, mencionó que “uno de los derechos sustantivos de las personas es, en el caso de la acción política del país, participar en los procesos. El derecho lo tienen todos. Están a salvo todos los derechos de Samuel García y están en posibilidades de participar todas las personas que cumplan con los acuerdos adoptados por unanimidad por la Coordinadora Nacional el viernes pasado”.

Anticipó que Movimiento Ciudadano ganará la Presidencia de la República, porque hay claras tendencias en ese sentido.

Celebró que el gobernador neolonés tenga 7 puntos en una encuesta publicada en un diario de circulación nacional, en la que puntea Claudia Sheinbaum, “es un indicador extraordinario y lo cierto es que en las encuestas nuestras traía el 14 si iniciar campaña”.

⁃¿Quién es el puntero en sus encuestas?, se le cuestionó.

⁃Era Luis Donaldo, con amplias potencialidades. Traía en promedio en los 13 estados que representan el 62 por ciento de la lista nominal, que es donde hicimos encuestas estatales y, traía una intención de voto de 23 puntos, replicó.

⁃¿Y por qué no lo aventaste al ruedo?, se le preguntó.

⁃Nadie puede presionar ni debe presionar a ninguna persona para que ocupe un cargo. Yo creo que él hizo las valoraciones correctas. Tiene niños a quienes le entrega su afecto y cariño y recuerden ustedes de la tragedia que fue objeto. Su hijo en este momento tiene la misma edad que tenía cuando perdió a su padre y posteriormente a su madre y jamás lo presionamos para que pudiera darle una oportunidad a Movimiento Ciudadano, porque de lo que se trata es que él tenga emoción y pasión para llevar adelante un proyecto, respondió.

⁃¿Está abierto MC a recibir a algunos de los damnificados de Morena que no queden en los procesos internos de las gubernaturas?, se le preguntó.

⁃Movimiento Ciudadano va a estar abierto a la participación creciente de la ciudadanía. Lo hemos dicho y así lo hemos venido construyendo, respondió.

En el caso de un acercamiento con Marcelo Ebrard, recordó que “tenemos una relación de trabajo anterior. Pero, no estamos en este momento en un ejercicio de acercamiento o no acercamiento, porque le corresponde a él agotar sus instancias, que ustedes saben ha presentado y sería un acto impropio de nuestro parte querer intervenir en decisiones que corresponden a otras personas y no estamos invitando candidaturas en este momento en ese sentido”.

Dante Delgado refirió que no aspira a la reelección como senador, ante la posibilidad de que él en última instancia sea el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de México.