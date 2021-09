Dará IMSS Veracruz Sur atención médica de forma normal en área de Urgencias el 15 y 16 de septiembre

septiembre 14, 2021

Redacción/El Demócrata. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur recomienda a la población en general quedarse en casa y evitar reuniones masivas durante la conmemoración de la Fiestas Patrias para disminuir el riesgo de contagios por COVID-19.

El titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, doctor Luis Arturo García Vázquez, informó que los servicios de Urgencias, así como los Módulos de Atención Respiratoria (MARSS) de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) brindarán atención las 24 horas durante los días de asueto, al igual que el área de atención médica continua de los 9 hospitales del IMSS en Veracruz Sur.

“Nuestros servicios de Urgencias en clínicas y hospitales, así como los MARSS estarán laborando de manera normal, por lo que en caso de alguna emergencia pueden acudir a recibir atención”, señaló.

El médico hizo un llamado a disfrutar la celebración, pero de manera responsable y con estricto apego a las medidas sanitarias para evitar un repunte en los casos de SARS-CoV-2.

“Hay que recordar que seguimos en pandemia, por eso es importante que cuidemos mucho el uso correcto del cubrebocas, lavarnos las manos continuamente con agua y jabón, pero sobre todo evitar las aglomeraciones y reuniones masivas”, comentó.

García Vázquez aseguró que es importante hacer conciencia de que la vacuna contra la COVID-19 no otorga una total inmunidad, pues aún existe un alto riesgo de contagio, aunque los efectos de la enfermedad serán menores.

“Como hemos venido insistiendo, el estar vacunado no significa que no me puedo enfermar de COVID-19, tengo el mismo riesgo que los que no están vacunados, la diferencia quizá es que los síntomas y efectos del virus serán más leves”, explicó.