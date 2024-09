Dave Bautista sorprende tras dejar atrás su característico personaje de la WWE

septiembre 9, 2024

Redacción Xalapa.- El famoso actor y luchador de la WWE, Dave Bautista, regresó tras participar en diversas películas de Hollywood.

El actor sorprendió a sus fans tras su cambio de imagen, presentando un traje juvenil y aparente cambio físico, pues es recordado por su silueta de deportista. El actor se presentó en el Festival Internacional de Toronto para dar a conocer su última película «The Last Showgirl».

El actor indicó que dejó atrás sus 130 kilos, que lo caracterizaba como superhéroe y luchador musculoso del roster; por lo que para interpretar nuevos papeles debe someterse a bajar de peso.

El deportista declaró «El músculo pesa más que la grasa y he perdido mucho músculo, pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos, pero ahora que me los he quitado de encima estoy mejor. Eso sí, prefiero perder músculo del abdomen que de los pectorales».