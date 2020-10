David Zepeda rompe el silencio tras rumores de un romance con Daniel Urquiza

octubre 24, 2020

Debate. Recientemente se dio a conocer que el actor David Zepeda supuestamente, tuvo una relación amorosa con Daniel Urquiza, conocido como «El rey de las extensiones», quien fue encontrado si vida hace unos días en su departamento en Polanco, una de las zonas más conocidas de la Ciudad de México.

En el programa «Chisme no like» de Elisa Beristain y Javier Ceriani, se mostraron unas supuestas pruebas que comprobarían el romance entre David Zepeda y Daniel Urquiza. Una de estas pruebas es una entrevista con Himmel, una chica transexual, quien comentó: «sí se me hace difícil que lo niegue, si es que realmente tuvo una relación con Daniel. Cuando este Urquiza me llama para preguntarme si yo lo conocía, obviamente, le dije que sí y me aclaró que él era su pareja».

Aparentemente «El rey de las extensiones» y el galán de telenovelas David Zepeda, tuvieron un supuesto romance muy tóxico, donde incluso, según hubo golpes. «Daniel vivía justo enfrente mío, yo escuchaba las peleas, eso que dice la chica que le cayó a golpes es totalmente verdad, él vivía de Daniel Urquiza, es una porquería Zepeda para negarlo», manifestó Mauro Riveros, quien era vecino de Daniel.

Cabe mencionar que tras surgir los rumores de una relación con Daniel Urquiza, David Zepeda desactivó los comentarios en dos últimos post en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 4 millones de seguidores.

A principios de este 2020 el actor dio a conocer que había terminado su noviazgo con Lina Radwan; en enero pasado confesó ante varios medios de comunicación: «estamos solteros, terminamos nuestra relación, pero nos amamos profundamente y yo amo a su familia y ella ama a mi familia y estamos siempre cerca. Es alguien que voy a amar por siempre». En aquella ocasión el actor resaltó que su relación con Lina fue «tan importante que nos convertimos en familia de alguna manera, somos familia y siempre estaremos apoyándonos, porque se transforma y el amor como (familia) es mucho más grande».