De 10 mascotas de compañía, ocho son de calle

febrero 22, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. A cinco meses de que se integrará el hogar temporal, Ave Fénix Misantla, las actividades que están llevando a cabo en el rescate de mascotas de compañía en situación de calle, se ha estado reflejando, además de ello, ha existido apoyo de parte de la población misanteca, para que la labor continúe y que los perritos y gatitos no sean un factor de problemas de salud.

Carlos Carmona de la Cruz, integrante de la asociación, dio a conocer que sí es preocupante que se viva en un municipio con mascotas de compañía que son abandonadas, sobre todo que estas al no estar esterilizadas, pueden ser factor de problemas de salud pública, así mismo destacó es de suma importancia que los dueños de los peludos sean responsables, entrevistado en la segunda campaña de esterilización, abundó en el tema.

“Ave Fénix tiene 5 meses que iniciamos el proyecto, somos una asociación debidamente constituida legalmente, somos ahorita 4 integrantes activos al 100%, este día estamos llevando a cabo una campaña de esterilización a bajo costo en esta colonia Rafael Ramírez Lavoignet es a bajo costo estamos cobrando 150 pesos, que es enteramente para el pago del médico veterinario y para recuperar el gasto del medicamento; la invitación a esterilizar los animales porque puede haber muchas enfermedades que se contagian por vía sexual, algunas personas no lo saben, pero hay muchas enfermedades que se contagian por vía sexual y son causa de muerte, otra en perras y gatas se evita el celo, y sobre todo y muy importante la sobrepoblación”.

Carmona de la Cruz, dijo que de 10 animalitos 8 son de calle, “yo calculo; de calle y a lo mejor 5 tiene casa, pero no viven en su casa viven en la calle, entonces sabemos que estamos mal en ese aspecto como sociedad, también invitamos que no regalen animales, los niños no deben de tener animales cuando son pequeños, un animal es una gran responsabilidad, los animales no son juguetes, tienen vida, son seres vivos, sienten, no son para que los tengan en su casa arrumbados, para que les eches unas tortillas frías para que coman, son seres vivos y merecen el cariño de nosotros porque ellos no conocen la maldad”.

Abundó que esta es la segunda campaña que están emprendiendo, sin dejar de anotar que estas continuarán, por el momento se han esterilizado alrededor de 43 mascotas de compañía, sin dejar de lado los que se tiene en el refugio temporal que estos cuando son retirados de la calle son esterilizados, para posteriormente darlos en adopción a personas que realmente los cuidaran, agregó que lo que más se ha detectado es que hay en el municipio más población de gatos que de perros.