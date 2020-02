febrero 17, 2020

Muchos de ustedes, sabrán que también soy maestra de educación media, me tocó justo entrando al sistema educativo veracruzano “la Reforma Educativa”; de aquellos años, recuerdo perfecto la voz de Zenyazen Escobar, como parte del movimiento disidente; fue vocero de los maestros que se organizaron en la región de las Altas Montañas, perfecto recuerdo que gritaban “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, la ganaron finalmente echando abajo la Reforma Educativa, que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto y del que hoy solo queda el recuerdo; mucho ha pasado desde entonces, tanto que hoy don Zenyazen Roberto Escobar García es Secretario de Educación, y aunque muchos lo dudaron, debido a su juventud, ha hecho un papel bastante digno, no es aventurado decir que del gabinete cuitláhuista, el cordobés sería uno de los titulares de despacho que pian pianito, sin hacer mucho ruido, avanzan con paso firme.



Escobar García, se ha preocupado por conocer, supervisar y atender, las necesidades educativas de Veracruz, pero para muestra les cuento que en la última semana en Coatzacoalcos, Fortín y Córdoba, la Secretaría de Educación de Veracruz ha invertido más de 23.5 millones de pesos, beneficiando con esto a toda la población estudiantil de la región, tan solo en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, se invirtieron casi 20 millones de pesos.



Zenyazen Escobar ha declarado, que planea ejecutar por lo menos mil obras de infraestructura educativa, mismas que él y su equipo compacto y de confianza supervisarán personalmente, para corroborar la correcta aplicación de los recursos, tanto federales, como estatales; con esto y su programa de Escuela Garantizada y Escritura Garante, ha logrado cumplir con las escuelas que durante tantos años, no habían podido acceder a infraestructura educativa digna, ¿Ojalá y así siga!.



Mesas de coordinación para la construcción de la paz



Les cuento que la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Veracruz, se llevará a cabo hoy en Coatzacoalcos, allá al sur del estado en donde parece pueblo fantasma, donde diario ejecutan a uno, asaltan a otro y secuestran a algunos más, allá donde los pobladores ya no ven la suya, porque según lo dicho por don Gabriel Rivera Cerdán de la COPARMEX, el 60 por ciento de sus agremiados, habrían salido huyendo debido al cobro de piso y a las extorsiones.



Hasta allá se fueron a sesionar el gobernador don Cuitláhuac García, el titular de la Segob don Patochi Cisneros y el Titular de Seguridad Pública don Hugo Gutiérrez, junto con doña Verónica Hernández, anexos y demás agregados del municipio del antiguo Puerto México, hasta se allá fueron con sus mejores intenciones, a tratar de mejorar la vida de los coatzacoalqueños.



Es claro que por lo menos el gobernador García Jiménez, quisiera que regresara la paz, la inversión y la estabilidad, no solo para esa zona, sino para todo el estado de Veracruz, pero eso no depende de él, ni siquiera de su gabinete, depende de una serie de factores sociales, educativos, e incluso hasta morales, que no necesariamente están en su ámbito de competencia.



Cuando estuvo en campaña el gobernador García Jiménez, siempre habló de atacar el problema de inseguridad y violencia de raíz, solía decir que los jóvenes con educación y trabajo, solos se alejarían del crimen organizado, hablaba del campo, de proyectos productivos etc, pero eso no dará resultados de la noche a la mañana; los veracruzanos tenemos claro que el problema de inseguridad que tenemos encima, no se resolverá con el simple hecho de desearlo, eso requiere el compromiso no solo del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, requiere el compromiso de cada uno de nosotros, ¡Lo tenemos claro!, pero mucho ayudaría a la imagen del Gobierno Estatal, percibir el compromiso de los líderes estatales, resulta lamentable ver por un lado las imágenes de dos restaurantes de la zona de Los Tuxtlas incendiados, y por otro lado, las imágenes del gobernador y de la encargada de la Fiscalía General del Estado, bailando algo onda Payaso de Rodeo, ¿Porqué nadie le dice?.



Neta que así, ni cómo ayudarlos.



Cosas de la vida y menudencias



Manda decir el Padre Suazo, que la Arquidiócesis de Xalapa, expresa su indignación ante lo ocurrido en la Parroquia de San Martín, además ofrecen una disculpa pública a la señora Nancy Bucaramanga y a su hija por lo ocurrido; esto en referencia a lo posteado en las redes sociales de la señora Bcaramanga, por comportamiento inadecuado y discriminativo que tuvieron en la iglesia en contra de su hija de 8 años, quien padece Trastorno de Espectro Autista.



Admitir nuestros errores, nos hace valiosos, así las cosas señores, arrancamos lunes.