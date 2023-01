“De rencor y como refrito de hace 2 años”, califica López Obrador afirmaciones de Jaime Cárdenas

enero 18, 2023

*Renuncia no fue por “evitar ir a la cárcel”, le responde el tabasqueño.

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como un refrito de hace 2 años y producto del rencor, así calificó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las declaraciones del ex aliado y abogado de su administración, Jaime Cárdenas.

Asimismo y retomando el tema, el primer mandatario de la nación recordó los tan sólo 4 meses que se mantuvo en el cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), y sus declaraciones de que renunció para evitar “cometer actos ilegales por obediencia”, es nadamás un acto más politiquería.

Esto también afirmó es un acto de amarillismo promovido por la revista – semanario Proceso, la cual aseguró ya no es ni la sombra de lo que fue hace años.

También reveló cómo el ex secretario de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet le advierto que tuviera cuidado con Jaime Cárdenas, porque no era de izquierda, sino un priísta y que podría traicionarlo en cualquier momento, algo que por años no sucedió, incluso recordó que gracias a él lo hizo consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

“No fue porque haya habido eso (corrupción) o lo que dijo de que renunció para no cometer un delito al solapar corrupción, fue algo por rencor”, precisó.