De Tiktoker a embajadora y vocera de HyperX, la sensación de Bella Poarch

octubre 19, 2021

Redacción/Xalapa. La marca HyperX que se especializa en periféricos para videojuegos anunció que Bella Poarch, la carismática tik toker será su nueva embajadora y vocera. Con 81 millones de seguidores se convertirá en la protagonista de las campañas publicitarias de de HyperX. El mercado al que se enfocará principlamente es al de teclados, mouses, pads y demás periféricos necesarios para cualquier gamer que busque tener un equipo a la altura.

La Tiktoker se manifestó alegre ante el anunciamiento y comentó que buscará llevar su particular estilo a toda la familia de HyperX. Además comentó que tiene un cariño especial por las personas y que uno de sus deseos es que sean felices y eso es precisamente lo que buscará transmitir durante su estadía en HyperX.

Después de hacerse viral por un tik tok donde se la aprecia interpretando M to the B los likes no han parado de aumentar y es que su particular forma de crear contenido, además de su tremendo carisma la han colocado en los tops de la plataforma.

Su trabajo la ha llevado participar en otras producciones más allá de Tik Tok, como su colaboración en el video musical de Rihanna: Savage x Fenty. Por otro lado también ha mostrado su propio talento musical al editar un álbum con canciones que no pasaron desapercibidas para internet.