De vuelos aéreos y ternuritas

diciembre 9, 2021

¡Perfectamente bien contestado!, habría gritado Su Alteza Serenísima –parafraseando al famoso Doctor IQ de los años 50 y 60 de la radio y la televisión mexicanas– a la bachiller Ana Elizabeth García Vilchis, quien con voz atiplada y especial sonsonete cada miércoles dizque denuncia a los periodistas y políticos mentirosillos de la semana, en la esperada y chocarrera sección de la mañanera Quién es quién en las mentiras. ¡Arroz!

Por supuesto, el licenciado presidente dista mucho de la talla de Jorge Marrón, conocido como el doctor IQ en aquellos días que disfrutamos miembros de las generaciones Silent y Baby Boom en la XEW y el canal 2 de Telesistema Mexicano, que para los millenial y Z son desconocidos.

Pero, vaya, la frase le cayó como anillo al dedo y, en el ánimo de descalificar al ex presidente Felipe Calderón le estampó tremendo raspón a la bachiller que, en la mañanera ofrecida en Tepic, Nayarit, a media semana cuando se abordó el tema del video que se consideró montaje de la visita del Duce a la zona del Aeropuerto Felipe Ángeles y que Calderón criticó.

“Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana”, citó Calderón en su cuenta de twitter y, fiel a su espíritu de reaccionar contra lo que se mueve en su contra, Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I, respondió a su cliente favorito.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección (Ana Elizabeth García Vilchis) pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Y ya, ya ni le entiendo a lo otro. Pero es una vergüenza ¿no? Y así”, dijo el licenciado presidente. O sea…

Y, Ana Elizabeth se ruborizó pero guardó silencio, disciplinada tal vez reflexionó respecto de quién le redacta los textos de cada miércoles. ¿Será que ella los redacta?, más pior.

Porque, mire usted, no sorprende la redacción de los textos que lee la bachiller García Vilchis, sin duda en nombre del licenciado López Obrador; no, lo que sorprende es que en cada mañanera cometa error tras error en ese ánimo de descalificar a quienes critican al Duce Andrés Manuel y a su administración de la 4T.

Va un párrafo aleccionador leído por doña Ana Elizabeth en esta mañanera de media semana en Tepic.

“(…) Como esta obra les molesta mucho a los que defendían el aeropuerto que Peña Nieto quiso construir encima del lago de Texcoco, se dedican a atacar. Como la obra no tiene precedentes, se realiza en tiempo récord, se generan empleos dignos, se combate a la corrupción y se atenderá las demandas crecientes de vuelos aéreos, ya no hallan ni cómo golpear, pero hay niveles”.

Bueno, bueno, ni cómo defenderla. ¿Habrá vuelos terrestres? ¡Caray!, sin duda el Aeropuerto Felipe Ángeles será más chipocludo que cualquiera de su especie porque ofrecerá vuelos aéreos. Échese el trompo a la uña. ¿Sopas!

Así que, por si no estaba enterado, chútese las mañaneras de cada miércoles para aprender dicción y buenos modales políticos, atender brochazos de historia patria y pasajes del buen ciudadano, en lecciones dictadas por el Su Alteza Serenísima y la bachiller que no sabe leer pero no dice mentiras, que descalifica e insulta lo mismo a Joaquín López-Dóriga que a Felipe Calderón y a los pinchis periodistas que analizan y opinan aunque no pertenezcan a ese módulo de los llamados líderes de opinión, pero que son contrapeso del poder.

Así, y que me disculpe el Doctor IQ, es decir el locutor Jorge Marrón, pero es que sus frases “¿a quién tenemos abajo a mi izquierda?” y “¡Perfectamente bien contestado!”, le quedan a modo al licenciado presidente y a la señorita bachiller que responde puntualmente y señala y descalifica al actor del día.

¡Por supuesto!, en ese ánimo de la descalificación desde el poder el licenciado presidente pretendió esquivar los casos del nuevo milloneta Santiago Nieto y del doctor de prosapia Alejandro Gertz Manero, a quien familiares pidieron a la Cámara de Diputados someter a juicio político, para desaforarlo y someterlo a proceso penal.

Al ex zar de la Unidad de Inteligencia Financiera lo acusan de abusar del cargo y enriquecerse inmobiliariamente, en el que parece ser el sello de las ligas mayores de la 4T, con ejemplos de Bartlett y el matrimonio Ballesteros-Ackerman; al Fiscal General de la República sus familiares acusan de transa y gandaya.

Bueno, en esa andaba Su Alteza Serenísima, en la praxis de madrear epistolarmente a sus contrincantes y malquerientes, a los conservadores y neoliberales, fifís y otros etcéteras ligados a la franja de contrapeso al poder omnímodo que detenta, cuando apareció Benito Jiménez, reportero del periódico Reforma, y le puso en la mesa los casos de Nieto y Gertz.

—En esta tesitura de la que comenta, presidente, usted ha criticado, ha cuestionado a los funcionarios que asumen un cargo y compran casas, autos, hasta cambian de colonia. En este sentido es criticable también que haya hecho esto Santiago Nieto, que en dos años de gestión haya acumulado bienes por 40 millones de pesos –planteó el colega Benito Jiménez.

—Pues hay que hacer la investigación. Él ha estado explicando de que son créditos que solicitó, pero la Función Pública puede hacer la investigación, no creo que haya ningún problema—respondió el licenciado presidente.

Peeero, fiel a sus otros datos enderezó la defensa de Santiago y, por supuesto, de su gobierno. ¡Faltaba más!

“A mí me genera sospecha, no es por ti, sino por los dueños de tu periódico, me genera siempre mucha sospecha lo que publica el Reforma, porque es un medio del conservadurismo, porque siempre tiene propósito de atacarnos, era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari; lo he dicho, pero además es evidente”, dijo Andrés Manuel I. Y por ahí se fue.

Y después de una larga perorata en la que incluso presumió su alto índice de popularidad, refirió que “lo de Santiago, que lo investigue, si le corresponde…”

–¿Ya está en Función Pública o apenas va a iniciar la…?, preguntó Benito.

—No, pero estaría bien –respondió López Obrador I–, yo creo que a él le convendría que se aclarara formalmente. Y le creo que fue por créditos, pero como él estuvo en funciones combatiendo la corrupción… Es el mismo caso del fiscal Gertz, que se lo traen también.

—¿Qué también investiguen al fiscal, presidente?

—A todos, todos, pero yo los considero gentes íntegras, no los considero deshonestos—dijo Su Alteza Serenísima y, como sin querer queriendo exoneró a Santiago y al doctor Gertz. Presuntos pillos pero gentes íntegras, honestas. ¿A poco no?

—¿No será una guerra entre ellos?—insistió Benito-

—No, es una guerra de la mafia del poder, o sea, de estos mismos—atendió el licenciado presidente y declaró que ya hay una nueva organización que opera en su contra, llamada Signos Vitales porque, dijo, “como ya no les funcionan sus membretes y sus mentiras, ahora ya cambiaron y hay… ¿Cómo se llama ahora el nuevo?

—Signos Vitales—le soplaron.

Pero, vaya, en esto de la defensa de sus cuates honestos y prístinos, volvió a descalificar a sus críticos y opositores, en especial a quienes dudaron de que hubiese viajado en ferrocarril hasta las inmediaciones, pero muy alejadas inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles y presumir que en ese medio de transporte se llega en 45 minutos. ¿Será porque se llega en vuelos aéreos?

Y se fue de frente. “La verdad que es hasta para decirles ‘ternuritas’, es para aplaudirles. Es que hay grupos conservadores —lo hablábamos hace unos días— en otras partes, pero muy violentos y acá no pasa de esto”, puntualizó Andrés I, Su alteza Serenísima.

En serio, no se ría. Pero suena bien pertenecer a la franja de las ternuritas, por crítico y contrapeso al poder omnímodo del Duce y de acuerdo con él. Ana Betty, ¿a quién tenemos abajo a mi izquierda? Digo.

